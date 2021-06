Salma Hayek usa este jugo para mantenerse joven; conoce sus otros dos beneficios

La actriz veracruzana Salma Hayek compartió en sus redes sociales una de sus recetas favoritas para mantener una piel sana y joven. Se trata de un delicioso jugo de naranja con cúrcuma y pimienta negra.

"Si quieres que tu jugo de naranja te lleve al siguiente nivel, y al siguiente, y tal vez al siguiente, te voy a dar unos consejos", dice la también esposa del empresario François-Henri Pinault, en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la actriz, la naranja es una fuente importante de vitamina C, pero si se le agrega un poco de cúrcuma, se vuelve un excelente jugo antibacteriano y antiinflamatorio.

La cúrcuma es una especia de color amarillo que también ayuda a prevenir la acidez y a calmar el ardor de estómago y otros trastornos digestivos.

Y para que el cuerpo absorba mejor todos los nutrientes y propiedades de la cúrcuma, Salma recomienda añadir a la mezcla un poco de pimienta negra, y así "lo hace más saludable".

Para llevar su receta a otro nivel

Pero no todo queda ahí, la mexicana afirma que si deseas verte más bella, con una piel más hidratada es necesario agregar a ese jugo un poco de espino amarillo, una rica fuente de omega 7, un ácido graso que hidrata la piel y mejora su elasticidad.

"No tiene colágeno, pero le ayuda a tu cuerpo a producirlo. Eso sí, no tiene tan buen sabor. No está mal, pero es un poco agrio. El espino amarillo tiene 15 veces más vitamina C que las naranjas", aclara la actriz sobre su receta.

Los ingredientes:

4 naranjas

1 pedazo de cúrcuma fresca o en polvo

1 pizca de pimienta negra molida

Espino amarillo

