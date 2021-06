Salma Hayek REVELA cómo fue que hizo ENOJAR a Penélope Cruz

Recientemente, Salma Hayek contó algunos secretos que tenía bien guardados, pues en los últimos días ha dado a conocer más detalles sobre su carrera como actriz.

Por ejemplo, fue apenas que Hayek confesó el motivo por el cual no fue elegida para hacer el papel de Trinity en “Matrix” o la razón por la que sus senos han cambiado de tamaño desde su debut.

Pero, ahora la actriz mexicana reveló que Penélope Cruz se molestó con ella y contó con lujo de detalles cual fue el motivo de este conflicto.

¿Por qué se pelearon?

Según el diario británico The Time, la veracruzana contó que Cruz se molestó con ella luego de enterarse que su amiga sufrió de acoso sexual por parte del cineasta Harvey Weinstein, ya que ella no le contó o pidió apoyo para enfrentar esta situación.

Asimismo, Salma contó que la española estaba muy enojada al no haberla tomado en cuenta ni confiar en ella para contarle lo que había sucedido, pero la mexicana aseguró que no lo hizo para no perjudicar a su amiga en aquel entonces.

¿Qué fue lo que pasó con Weinstein?

De acuerdo con The New York Times, Salma confesó que durante el rodaje de la película de "Frida" en el años 2002, sufrió abusos por parte de Weinstein al igual que otras mujeres.

Sin embargo, a pesar de que Penélope se molestó en un principio, más tarde perdonó a su amiga y comprendió que no debió ser fácil para ella hablar al respecto, por lo que decidió dejar eso atrás.

De hecho, en una entrevista Cruz contó que ella no había sido parte de las mujeres que sufrieron abusos por parte del cineasta y aunque estuvo molesta, ahora entendía porqué Salma no le contó.

Con información de Infobae

