‘Los Simpson’ podría durar hasta el fin de los tiempos

Hazte a un lado ‘Days of our lives’, porque ‘Los Simpson’ podría destronarte como la serie más longeva del mundo. No cabe duda que ‘Los Simpson’ no es solo un programa de animación, las aventuras de la familia amarilla, ya son parte de nuestra cultura. No por nada han hecho predicciones de numerosos eventos que se hicieron reales luego de años que se mostraran en la serie.

Si bien, luego de varios cambios desde las voces encargadas de los doblajes, modernizaciones en las historias, nuevos personajes, entre otros, han hecho que se haya ido perdiendo el público que creció con este programa, no es secreto que las nuevas generaciones también gustan de ‘Los Simpson’, ahora disfrutando de las nuevas historias.

Hasta ahora ‘Los Simpson’ se considera como una de las cinco series más longevas de la historia con 861 capítulos transmitidos, repartidos a lo largo de 32 temporadas, es decir, más de tres décadas.

Aún sigue encantando a los fans y tal vez, podría encantar a muchas generaciones futuras más, luego de que su guionista Mike Reiss, quien ha trabajado muchos años en Los Simpson, dijera que la serie podría durar “para siempre”.

Mike Reiss es considerado como una de las mentes maestras detrás del equipo creativo de Matt Groening, creador de Los Simpson. Este historiador dijo confiar tanto en el formato que las aventuras del mundo amarillo podrían permanecer toda la vida.

Este comentario se deriva porque la serie ha evolucionado tanto, que ya está muy lejos del guion original, y ahora se basa en lo que sucede en el mundo real. Es decir, es un reflejo de la sociedad de moderna.

Aunque también, Reiss ha revelado que si en determinado momento, el equipo de trabajo comienza a flaquear y las ideas ya no son buenas, prometen retirarse y dejar morir a Los Simpson en paz, aunque muchos fans digan que las serie en realidad murió hace mucho tiempo.

