Salma Hayek causa FUROR al posar con una sábana blanca que confirma su BELLEZA

Salma Hayek volvió a conquistar las redes sociales después de publicar una imagen en donde se le pude ver una parte de su cuerpo desnudo. Esto como parte del hashtag #TBT, por lo que la foto corresponde al pasado.

La fotografía fue compartida la mañana de este jueves y da muestra de la belleza que siempre ha caracterizado a la actriz de 54 años. De inmediato, esta publicación fue aplaudida por sus seguidores.

Los viejos tiempos

Lo que más llamó la atención fue que la actriz posó sin ropa, con tan solo una sábana blanca cubriendo gran parte de su cuerpo, pero mostrando su perfil perfectamente torneado y trabajado.

La fotografía fue acompañada por la frase "The good old days" (los viejos buenos días). Hasta el momento, la imagen cuenta con más de 400 mil me gusta y un sinfín de comentarios que enaltecen la belleza.

Belleza intacta

La mexicana continúa siendo una de las representantes de la comunidad latina en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se erige como una de las mujeres más bellas del entretenimiento de ese país.

Para fortuna de sus fanáticos, Salma comparte imágenes en donde se resalta su belleza y su figura, al que sin duda se agradece y se coloca como una de las más destacadas en redes sociales.

