Ni "Canelo" Álvarez se salva de una TÓXICA, y estas son las pruebas contra Fernanda Gómez

Hace tan solo unas semanas Saúl “Canelo” Álvarez y su esposa Fernanda Gómez dieron mucho de qué hablar pues su boda fue la más esperada del año ya que reunió a muchos famosos, ahora la feliz pareja (o no tan feliz) disfruta de su luna de miel pero parece que no todo es miel sobre hojuelas pues ya tuvieron su primer desencuentro como pareja.

La pareja se encuentra disfrutando de su luna de miel “del otro lado del charco” pues luego de la magna fiesta que ofrecieron no era para menos que el destino en donde pasarían las primeras horas como marido y mujer tenía que ser igual de impresionante.

Sin embargo, ni siquiera la belleza de los paisajes europeos han salvado al “Canelo” Álvarez de la “toxicidad” de su ahora esposa pues parece que salió más celosa que bonita.

¿La Tóxica tapatía?

Y es que dicen por ahí que todo hombre tiene una “tóxica” que lo enamora y “Canelo” Álvarez no se salvó pues todo parece indicar que Fernanda Gómez aunque ya esté casada con el famoso pugilista mexicano no lo deja ni a sol ni a sombra.

La prueba está en una de las fotografías que Canelo compartió en sus redes sociales de cómo se la está pasando en su luna de miel y es que el boxeador escribió en una de sus publicaciones “caminando ando”.

Pero parece que esto no le gustó nadita a Fernanda pues aunque su cabello aparece un poco en la fotografía lo que queda claro que está con ella, la ahora Señora Álvarez no dudó en hacerse presente y dejar más que claro que no anda solo en Europa y que está caminando con ella.

Ante este comentario, Fernanda fue nombrada como “La tóxica tapatía” y los fanáticos de la pareja comenzaron a decirle al pugilista mexicano que este round ya lo había ganado por K.O la bella exmodelo.

