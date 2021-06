Pablo Montero confiesa si pagó multa por cambiarle la letra al Himno Nacional

Pablo Montero estuvo en el ojo del huracán en las últimas semanas debido a que durante su participación en la final de Ida del futbol mexicano entre Santos y Cruz Azul fue el encargado de entonar el Himno Nacional, sin embargo, cometió un terrible error y le cambió la letra al cántico nacional, por lo que fue severamente criticado y comenzaron a circular rumores sobre una posible sanción económica, por lo que el cantante finalmente confesó si tuvo que pagar o no una multa.

Fue durante el programa “Todo para la mujer”, el cual es conducido Maxine Woodside, donde el intérprete de “Hay otra en tu lugar” decidió hablar sobre ese bochornoso episodio en su carrera y aseguró que, tras haber cometido el fatal error, no perdió tiempo y de inmediato se comunicó con la Secretaría de Gobernación para ofrecer disculpas y mencionó que tras la charla no tuvo mayores complicaciones por lo que no tuvo que pagar ni un solo centavo por su error.

El cantante de 46 años mencionó que no le había ocurrido un incidente así pese a que lleva más de 20 años realizando interpretaciones del Himno Nacional en diferentes eventos y recordó que la primera vez que lo cantó fue en Monterrey en un evento de automovilismo, y mencionó que también cantó en un GP de México de la Fórmula 1 y en diversos juegos de la Selección mexicana y en las finales que ha jugado Santos a partir del 2000, ya que es el equipo perteneciente a la ciudad donde nació, Torreón, Coahuila.

Pablo Montero ofreció disculpas por su error. Foto: Mexsport

Todos somos humanos

Pablo montero recordó que aquella noche del 27 de mayo fue víctima de la presión pues mencionó que no es sencillo cantar a cappella ante la mirada de miles de personas por lo que cometer un error era muy sencillo y enfatizó que ante una situación así todos podemos equivocarnos pues a final de cuentas somos humanos.

Por último, el guapo cantante aseguró que este error no le ha quitado las ganas de seguir interpretando el Himno Nacional y adelantó que mientras Dios se lo permita seguirá participando en eventos donde sea requerido para entonar el cántico nacional.

Cabe mencionar que, tras haberse equivocado en la interpretación del Himno Nacional, Pablo Montero asumió su responsabilidad y través de sus redes sociales ofreció una sincera disculpa al pueblo mexicano por su equivocación que fue vista por millones de televidentes.

En esa ocasión, Montero aseguró que si hay algo que respeta en la vida son las raíces y la historia de México por lo que se disculpaba por su error y tras su publicación, el cantante recibió miles de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y colegas del espectáculo quienes lo animaron a no concentrarse en los malos comentarios para superar lo más pronto posible este episodio.

Tercer lugar en concurso de baile

Pablo Montero y Andrea Escalona eran una de las parejas favoritas para coronarse en el concurso de baile del programa Hoy llamado “Las Estrellas Bailan en Hoy”, sin embargo, en la recta final de la competencia la pareja trastabilló en sus coreografías y les valió quedarse con el tercer puesto, mientras que Mariana Echeverría y Lamda García se coronaron en esta primera temporada de la competencia, Ximena Córdoba y Raúl Coronado quedaron en segundo lugar.

CBC