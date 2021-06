Netflix: Serie "Somos" muestra dolor y pérdidas; asegura Everardo Arzate

Everardo Arzate considera que es necesario mostrar en las series y proyectos fílmicos la violencia que afecta a comunidades rurales a lo largo y ancho del país por parte de los grupos de narcotráfico que pelean el territorio, por eso está orgulloso del trabajo que se hizo en “Somos” para no olvidar la masacre que hubo en el pueblo de Allende, Coahuila, en 2011 y en el que desaparecieron decenas de personas.

“Es necesario hablar de la violencia que hay en el país, porque si no nos atrevemos a hacerlo y pasamos la página, es como si no existiera y no es así, esta no para. Hay mucho dolor, pérdidas y víctimas, desafortunadamente, y a veces los más indefensos son los que más sufren y los que menos justicia reciben”, declaró el actor, quien da vida a "Chema", un bombero en la serie.

El proyecto fue escrito por James Schamus, Fernanda Melchor y Monika Revilla; y dirigido por Mariana Chenillo y Álvaro Curiel. Arzate trabajó con colegas destacados como Mercedes Hernández, y con actores naturales que vivían en Durango o comunidades cercanas de las locaciones.

“El 50 por ciento del reparto fue de actores naturales e hicieron un trabajo a destacar, pero esto no es casualidad, Durango es un estado en donde se filman cintas constantemente y la gente ya está acostumbrada a esos movimientos, conocen la industria y disfrutan participar. Además, siendo extras demostraban una disciplina envidiable, respetaban cada momento y llamado”, agregó.

Reconoció que hubo momentos de tensión por la inseguridad que hay, pero que no es ajena a la que se vive en estados como Veracruz o la misma Ciudad de México. Por eso, la importancia de hablar del tema para que la sociedad reflexione y de alguna manera esto ayude a que la situación cambie.

"Somos" es una serie coral que se estrena este 30 de junio en Netflix.