Acapulco Shore 8: Se va Beni y llegan Diana y Novinho; conoce a los nuevos integrantes

Luego de la pelea que protagonizó Beni contra Ramiro, el chico zen ya no se siente a gusto en la casa ‘shore’ así que decide irse y terminar con su corta participación en Acapulco Shore 8. Debido a que Ramiro es amigo de los más viejos de la casa, y Beni realmente, es un elemento nuevo, se percibió un favoritismo hacia Ramiro por la mayoría.

Como es bien sabido en Acapulco Shore cada que se va alguien, llega un integrante nuevo, que podría ser alguien que retomen de temporadas pasadas o alguien completamente desconocido como fue el caso de Eddie Schobert, quien llegó a reemplazar a Capitán.

Sin embargo, en el capítulo 10 de Acapulco Shore, sorprende el regreso de Capitán, además de la llegada de dos integrantes. Cabe destacar que en esta octava entrega del reality show tomaron precauciones y grabaron solo con los integrantes sin ir a fiestas masivas, por lo que, el que haya más personas en la casa sube el nivel de diversión.

Con la ausencia de Beni, ahora llegan a tomar su lugar, no una, sino dos personas. La primera se trata de Diana Chiquete, quien tuvo una breve pero muy polémica participación en la temporada 7 de Acapulco Shore.

La participante oriunda de Sinaloa, a la que también llamaban ‘buchona’ en el programa, apareció luego de una fiesta a la que asistieron los ‘shores’ en la temporada pasada. Entonces tuvo un encuentro íntimo con Chile, quien ha dicho que profesa el poliamor.

Si bien, en los siguientes capítulos no apareció tanto, luego tomó protagonismo Isa, quien fue invitada por Potro, y que más tarde tendría un romance también con Chile. El dj sería la manzana de la discordia entre ambas, en uno de los últimos capítulos cuando hicieron una fiesta en la casa shore de Mazatlán y llegó de invitada Diana.

Fue ahí donde Isa y Diana tuvieron una fuerte pelea que llegó a la violencia física. Isa sacó toda su ira hacia Diana, pues confesó que era una mujer muy celosa. Así que ahora que vuelven a toparse la cosa se pondrá tensa.

De inmediato, el primero que la recibió fue Chile con diversos besos en la boca. Sin embargo, Karime no está muy contenta con su llegada por ponerse de parte de Isa, quien se perturbará con la llegada de su antigua rival.

Por otro lado, también llega Matheus Novinho, originario de Brasil de 27 años, quien llega de otro reality show de MTV llamada 'Ex on the beach', además es organizador de fiestas fabulosas.

