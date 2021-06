Así fue la discordia entre los protagonistas de 'Supernatural' por controvertido spin-off

Apenas salió el anuncio del spin-off de la serie ‘Supernatural’ basado en los padres de Dean y Sam Winchester, y Jared Padalecki, quien interpreta a Sam, despotricó en redes sociales porque ni siquiera le habían avisado.

Jensen Ackles, quien interpreta a Dean en el programa, encabezará la precuela 'The Winchesters', y Padalecki no tiene participación en el proyecto en este momento.

"Amigo. Estoy feliz por ti ", comenzó Padalecki en Twitter “Ojalá me hubiera enterado de esto de otra manera que no sea Twitter. Estoy emocionado de verlo, pero me molesta que Sam Winchester no haya tenido participación alguna ".

Los fans de ‘Supernatural’ rápidamente estallaron, asumiendo que el tweet podría ser una gran broma. Cuando un fan preguntó si el tweet era una "broma de mal gusto", Padalecki rechazó los rumores.

"No. Que no es. Esta es la primera vez que escucho sobre eso ”, aclaró Padalecki. "Estoy destrozado".

Ackles y su esposa, Danneel, son productores ejecutivos de ‘The Winchesters’, que se encuentra actualmente en desarrollo en The CW, donde Supernatural transmitió 14 de sus 15 temporadas. La serie se contará desde la perspectiva de Dean como narrador, desentrañando la historia de amor de los padres de los hermanos, John y Mary Winchester.

El estudio detrás de 'Supernatural', Warner Bros., producirá 'The Winchesters', que será escrita por Robbie Thompson.

Al anunciar el proyecto, Ackles dijo en un comunicado: “Cuando Danneel y yo formamos Chaos Machine Productions, sabíamos que la primera historia que queríamos contar era la historia de John y Mary Winchester, o más bien la historia de origen sobrenatural. Siempre sentí que mi personaje, Dean, hubiera querido saber más sobre la relación de sus padres y cómo llegó a ser. Así que me encanta la idea de que nos lleve en este viaje ".

A raíz de esto, los fans criticaron enormemente a Jensen Ackles, quien recibió muchos mensajes de odio, por lo que Jared Padalecki volvió a las redes para ahora señalar que ya sostuvo una conversación con Jensen y que se reconciliaron.

“Jensen Ackles y yo tuvimos una gran charla, como hacemos a menudo, y las cosas van bien”, escribió Padalecki. “La serie está temprano en el proceso con millas por recorrer. Hemos viajado muchos caminos juntos y, a veces, esos malditos caminos tienen baches. Los golpes no nos detienen. Una vez hermanos, siempre hermanos”.

A su vez, Ackles compartió el tuit de su colega y escribió un mensaje de amor para Jared: “Te amo Jared Padalecki. Extraño estas charlas. Olvidé la cantidad de tiempo cara a cara solíamos tener. Y eso también lo extraño. Sé que estás ocupado, como yo, pero sigues siendo mi hermano. Te extraño, amigo”.

AV