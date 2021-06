¿Facundo estrena Only Fans? Con esta FOTO da probadita de su contenido exclusivo

La carrera artística de Facundo ha estado caracterizada por la irreverencia y por atreverse a hacer cosas nuevas en pro de la comedia y recientemente, sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales al anunciar que estaba preparando material exclusivo que venderá a través de la plataforma de Only Fans y compartió una fotografía de su candente sesión.

En la imagen que compartió a través de su perfil de Instagram, el conductor lució un diminuto traje de baño y dejó al descubierto sus atributos físicos, además escribió que estaba trabajando en las fotos de su perfil de Only Fans por lo que tras su anuncio generó todo tipo de reacciones pues mientras algunas lo llamaron ridículo, otros bromearon sobre su cuerpo y otros más resaltaron que tiene un físico bastante bien trabajado.

Cabe mencionar que Facundo no salió a aclarar si se trataba o no de una broma, por lo que muchos de sus seguidores comenzaron a pedir información sobre el costo de la suscripción y otros detalles de su perfil de Only Fans, sin embargo, la misma imagen reveló que pudo tratarse de una clásica broma de Facundo pues se aprecia que la fotografía corresponde a un comercial de “Megacable” relacionado con la justa olímpica veraniega de Tokio por ello, apareció portando un bañador como los de los atletas olímpicos.

La fotografía del famoso conductor de 43 años fue muy bien recibida en redes sociales y entre broma y broma acumuló cerca de 80 mil likes y más de mil 500 comentarios tan solo en Instagram por lo que dejó en evidencia que si decidiera abrir realmente su perfil de Only Fans tendría una sólida base de seguidores para emprender una nueva faceta en su larga carrera artística.

El anunció de Facundo generó todo tipo de reacciones. Foto: IG: facufacundo

Facundo sale del aire

“Cazatesoros”, el programa de TV Azteca que era conducido por Regina Murguía y Facundo, salió del aire inesperadamente debido a que no tuvo el recibimiento del público que la televisora del Ajusco esperaba por lo que fue retirado de la parrilla de contenidos para dar paso a otros proyectos que dejen una mayor cantidad de rating.

Cabe mencionar que tras la repentina salida del aire del programa comenzaron a surgir diversas versiones sobre la cancelación de “Cazatesoros” y uno de los señalamientos que comenzó a tomar más fuerza fue que TV Azteca decidió ponerle fin al programa debido a que la Regina Murguía fue una de las personalidades de la farándula que habrían recibido dinero para promocionar a l Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en las pasadas elecciones del 6 de junio.

Cabe mencionar que ningún ejecutivo de la televisora ha confirmado o desmentido esta versión, pero en redes sociales, aseguran que esta fue una de las principales causas y que el bajo rating tan solo fue un pretexto para “castigar” a la conductora por lo que Facundo fue una víctima en todo este asunto, pues cabe recordar que el conductor arremetió contra todos sus colegas que, según sus propias declaraciones, vendieron su credibilidad a un partido por unos pesos.

Facundo es amante de los deportes. Foto: IG: facufacundo

CBC