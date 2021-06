La Voz: ¿Quién es Jaime Aziel, el participante que sorprendió al cantar IGUAL a Pablo Alborán | VIDEO

Tras participar en la audiciones de La Voz del pasado martes 22 de junio, Jaime Aziel sorprendió a todos los coaches al cantar muy parecido -por no decir igual-, a Pablo Alborán, con la melodía "Solamente tú", el cual, hizo que tres de las cuatro sillas apelaran por su voz.

Pablo Alborán Foto: IG @pabloalboran

En las primeras estrofas del sencillo del español, Edith Marquez volteó su silla sin titubear, e inmediatamente después lo hizo Miguel Bosé al escuchar el icónico coro del malagueño, que solo un español podría hacer, ya que no es muy común que un mexicano haga ese tipo de "flamenquillo" en su voz.

La última en voltearse y convencida de querer la voz de Jaime Aziel, fue la intérprete de "No soy una señora", María José, quien no tardó en darse cuenta en que necesitaba esa voz en su equipo. Jesús Navarro no quedó tan convencido como sus compañeros, ya que argumentó que quería parecerse a Pablo Alborán y quería conocer la voz del verdadero cantante.

La disputa por la voz de Pablo Alborán

Para convencer al joven mexicano, Miguel Bosé apañó los micrófonos para argumentar que esa canción es muy especial y mágica, ya que Pablo Alborán interpreta esta canción de una manera excepcional y de una inmensa naturalidad se hizo con un vestido para entrar en sociedad en la música.

"Conozco a Pablo Alborán desde el momento cero, he estado en su carrera y es como un hermano para mi", dijo el Bosé al participante.

Al respecto, dijo no darse la vuelta, simplemente porque no había posibilidad, sin embargo, desconoce qué fue lo que pasó que oprimió el botón para apelar por su voz, y que lo ha hecho olvidar la voz de Pablo Alborán.

Por su parte, Edith Márquez, dijo que la voz del participante es "muy deliciosa y un color de voz cautivadora, y ese algo que se necesita", razón por la que se volteó después de el intérprete de "Amante Bandido"

¿Quien es Jaime Jaziel?

Jaime Aziel es un joven de 22 años, originario de Ensenada, Baja California, quien se ha unido a las filas de equipo de Miguel Bosé para buscar consagrarse como ganador de La Voz.

El bajacaliforniano ha puesto "la vara" muy alta, ya que tiene un talento vocal sorprendente, que no cualquier mexicano podría tener, ya que incrusta en su el vibrato de su voz, un "flamenquillo" como lo que suelen hacer los españoles, del cual, Miguel Bosé cuenta con esa nacionalidad, además, de la panameña, italiana y colombiana.

El próximo lunes 28 de junio, La Voz volverá a encender sus reflectores para recibir a los mejores cantantes de México, en el que María José, Edith Márquez, Miguel Bosé y Jesús Navarro, tendrán que tener una mejor estrategia para poder robarse a la voz que tanto anhelan, con la incertidumbre de saber si uno de sus compañeros oprimirán el botón de bloqueo para evitar que ganen este reality.

DRV