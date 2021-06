Tras ruptura de Jennifer Lopez con Alex Rodríguez, su exesposa está más cerca de A-Rod

Luego de que la cantante, Jennifer Lopez pusiera distancia en la vida de Alex Rodríguez, la relación entre el expetrolero y la madre de sus hijas, Cynthia Scurtis, ha mejorado notablemente tras el tormentoso divorcio que habían protagonizado.

Por ello, una fuente cercana a la ex de Rodríguez, reveló a la revista US Weekly, lo que Cynthia Scurtis pensaba sobre el romance de su exmarido y la intérprete de "On The Floor"

La fuente señaló que ahora que Jennifer Lopez ha salido de la 'película' (Cynthia) está pasando más tiempo con las niñas y Alex juntos. Y para dejar claro que JLo no era del agrado de Cynthia, la fuente añadió: “no era la mayor fan” de la cantante.

Pese a que en 2008 la expareja no concluyó su divorcio de la mejor manera, el paso de los años favoreció la relación entre ellos, sobre todo ahora que Jennifer Lopez ya no está relacionada con Alex.

“Con los años Alex ha sido un gran padre. Las interacciones de la pareja se han hecho mejores con los años y han terminado compartiendo la crianza de sus hijas de la mejor manera posible para todos”, destacó la fuente.

Además, como prueba de estas declaraciones están las fotografías que hace pocos días publicó AROD, en su cuenta de Instagram, donde aparece a lado de ella y su marido.

A pesar de hacer estas declaraciones, la persona allegada a Cynthia Scurtis manifestó que la relación entre Alex y su ex no tiene nada que ver son su rompimiento ocurrido hace pocos meses.

“No necesita el apoyo de alguien durante una ruptura. Es un hombre fuerte y hay muchas cosas pasando en su vida. Él más bien está saliendo con Cynthia y su marido Angel [Nicolas] para que lo acompañen y porque son parte del círculo íntimo en el que él confía. Él la invita a que lo acompañe a ciertos eventos o salir a comer. Eso hace a las niñas felices de ver a sus papás llevarse bien y que la familia está unida de nuevo”, remató.

Con información de Agencia México

DRV