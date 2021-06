¿Volverá Britney Spears a los escenarios? Esto dijo la cantante

Hay dos factores que influyen en la decisión de Britney Spears de no volver a cantar y bailar en cualquier clase de escenario: la pandemia de Covid-19 y su padre. Hace un tiempo nos enteramos que Britney había decidido no volver a cantar para un público mientras su papá Jaime Spears estuviera a cargo de su tutela.

De hecho, mañana miércoles 23 de junio, Britney Spears estará presente en la audiencia en la corte para dar seguimiento a su caso, en el que Britney ha emitido una solicitud para prescindir de Jaime Spears, y que se quede a cargo otra persona, Jodi Montgomery, administradora de la cantante.

Sin embargo, Britney Spears no parece estar estresada por su tan esperada aparición en la corte esta semana pues ayer publicó un video donde aparece bailando al ritmo de "Sexy Motherf *** er" de Prince, con un traje plateado de pies a cabeza.

También publicó que iba a cenar en un barco el lunes por la noche y les preguntó a sus seguidores si debería usar el mono o ir con un vestido. Spears también reveló que acaba de viajar a Maui con su novio, Sam Asghari, y no quería irse.

Sin embargo, Britney sí tuvo que irse de Maui, porque debe comparecer ante el tribunal el miércoles para su caso de tutela, donde planea testificar ante el juez, en lugar de dejar que sus abogados hablen por ella.

Britney dejó en claro que no volverá a subir al escenario hasta que su padre, Jamie, ya no tenga el control de la tutela, así que es interesante que esté respondiendo las preguntas de los fanáticos al respecto en Instagram.

Ella dijo: "¿Volveré a subir al escenario alguna vez? No tengo ni idea. Me estoy divirtiendo ahora mismo. Estoy en una transición en mi vida y me estoy divirtiendo, así que eso es todo". Hasta el momento no se sabe de ningún plan a futuro a corto o largo plazo, no hay ideas de ninguna gira, espectáculo ni nada por el estilo.

