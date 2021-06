Todo lo que debes saber sobre la final de Kingdom, el reality K-pop

"Road To Kingdom: Legendary War" terminará este 3 de junio. El reality transmitirá su último episodio en vivo para elegir al ganador entre ATEEZ, Stray Kids, iKON, The Boyz, BTOB y SF9. Aquí te decimos todo lo que debes saber sobre la batalla final.

El show de supervivencia puso a prueba las habilidades de baile, rap y canto, así como de producción y performance de los grupos K-pop. A lo largo de varias semanas, los idols coreanos se enfrentaron a varios desafíos para elegir al mejor. Los fans apoyaron a través de votaciones y la reproducción de cada una de sus actuaciones para sumar puntos en cada ronda.

¿Dónde y cómo ver la final de Kingdom: Legendary War?

El episodio final se transmitirá a las 5:50 AM, tiempo de México, a través del canal de YouTube de Mnet. Los fans internacionales podrán votar en vivo luego de las presentaciones para elegir al ganador definitivo del K-pop.

El primer lugar se definirá con el puntaje total, el stream digital de las canciones finales y la votación en vivo. También habrá un escenario especial con los vocalistas de todos los grupos, quienes interpretarán la canción "A Bo's Diary", cuya letra se compuso entre todos.

¿Cómo votar en Kingdom?

Noticias Relacionadas Boys Over Flowers: la maldición que rodea al drama coreano

Los fans deberán descargar la app Whosfan para poder votar en tiempo real, este puntaje podría cambiar toda la tabla de posiciones antes de elegir al ganador.

Canciones finales de Kingdom

Como parte de la prueba final, los grupos K-pop compusieron y crearon nuevas canciones totalmente originales que presentarán en vivo durante la final de Kingdom. ATEEZ sorprendió a sus fans con The Real, The Boyz con Kingdom Come.

Por su parte, iKON lanzó "At Ease" y Stray Kids "Wolfgan", plasmando su talento en el rap. BTOB, especialistas en baladas, lanzó "Finaly (Show and Prove); SF9 estrenó Believer.

Las boybands surcoreanas interpretarán su performance final con estas canciones y que podrían llevarlos a ser los ganadores. También se espera que lancen un álbum especial con las canciones y nuevas versiones de temas que presentaron durante la competencia, similar al de Queendom, la versión femenina del reality K-pop.

kma