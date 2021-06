Shanna Moakler, ex esposa de Travis Barker, lanza su cuenta de OnlyFans

Recientemente, Shanna Moakler ha estado en boca de todos, luego de que hiciera unas declaraciones en contra de su ex esposo Travis Barker, quien ahora se le ve muy feliz con su relación con Kourtney Kardashian. Ahora vuelve a acaparar los titulares con la noticia de que abrirá su cuenta de OnlyFans.

No es secreto que Moakler disfruta de enseñar su cuerpo, anteriormente fue modelo de Playboy, y ahora se dejará ver en la plataforma, que si bien no es exclusiva para contenido para adultos, sí es mayormente conocida por eso.

"No me voy a volver loca todavía, pero definitivamente me divertiré un poco", dijo Moakler para un medio internacional. “Quiero mostrar todas las diferentes facetas de mi vida, así que voy a mostrar cosas de mí haciendo yoga, cocinando, todas las cosas que me gusta hacer que son divertidas y hacerlo de una manera sexy y divertida."

Moakler dijo que ha estado debatiendo unirse a la plataforma durante "mucho tiempo", pero finalmente se decidió cuando se dio cuenta de que una compañía podría ayudarla a llegar a una audiencia más amplia y vender sus recuerdos como sus tarjetas de colección de Playboy. Aunque no necesariamente se apegará al contenido para adultos.

“Realmente me mantengo fiel a lo que soy como persona y con lo que me siento cómoda”, compartió Moakler, de 46 años de edad actualmente. Luego de que se divorciara de Travis Barker, baterista de Blink 182, Moakler se relacionó con Matthew Rondeau, quien apoya la nueva aventura de la modelo.

"Él es asombroso. Él y yo hablamos mucho sobre eso y le dije que no lo haría si él no lo apoyaba. De hecho, me ha estado ayudando a editar mi contenido y ha tratado de ayudarme con las imágenes que debería usar", dijo Shanna.

Por otro lado sus tres hijos también están al tanto de su nuevo proyecto. “No creo que mis hijos vayan a estar en ese sitio web en ningún momento, pero mis hijos saben que soy un ex Playboy Playmate. Solíamos pasar todas nuestras Pascuas en la Mansión Playboy ", explicó.

