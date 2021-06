Ricky Martin cuenta cómo fue salir del clóset hace diez años

El 29 de marzo de 2010, el cantante internacional Ricky Martin decidió hacer pública su orientación sexual a través de Twitter, plataforma en la que confirmó tener una relación. Esto, demás de sorprender a sus seguidores, también representó una situación histórica, pues él fue la primera estrella latina en declararse abiertamente gay. Como era de esperarse, las críticas y ataques al puertorriqueño fueron una de las respuestas más frecuentes, pero también hubo un gran apoyo por parte de la comunidad LGBT+, quien lo apoyó en todo momento.

A partir del 2016, Ricky Martin inició una relación con el artista Jwan Yosef y, a pesar de los rumores de su relación, permanecen juntos hasta el momento. Después de ser cuestionado respecto a si situación sentimental en diferentes ocasiones, el intérprete confesó que ambos habían intercambiado votos y contraído matrimonio en una ceremonia secreta a la que solo asistieron los padres de ambos.

Ricky Martin tiene una relación estable desde 2016. Foto: Twitter @PedroJulio

¿Qué pasó hace 10 años?

Desde que "salió del clóset", expresión que se utiliza cuando alguien hace pública su identidad de género o su orientación sexual, Ricky Martin se ha mantenido como uno de los artistas favoritos del público latinoamericano y se ha definido como un hombre feliz, sin secretos, que ha aprendido a quererse tal como es. Este proceso no fue fácil y, de acuerdo con la revista People, el cantante confesó que vivía con ansiedad todos los días antes de dar a conocer su verdad.

Respecto a su vida personal, Ricky se declaró confuso ante la idea de saber si era gay, bisexual o cuál era el término que podía definir lo que sentía en ese momento, lo que se complicó más debido a que estaba catalogado como un símbolo sexual. Incluso, el cantante llegó a mantener relaciones estables con mujeres durante muchos años; Rebeca de Alba, por ejemplo, fue su novia de 1995 hasta el 2002.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el puertorriqueño comprendió que la sexualidad es un tema complicado que no debe verse únicamente desde el blanco o el negro, ya que (como la bandera de la comunidad LBGT+) está lleno de colores. Para disipar las dudas, Ricky aseguró que, mientras salió con mujeres, estaba enamorado de ellas, lo que le dejó experiencias hermosas y bonitos sentimientos. Respecto a los rumores que afirmaban que todo había sido una mentira, el cantante dijo que la química no se puede fingir y que él no estaba engañando a nadie.

El cantante protagoniza la nueva edición de la revista People. Foto: Twitter

¿Por qué no salió del clóset antes?

Una de las entrevistas más famosas al artista se realizó durante el 2000, un año después de que el lanzamiento de "Living la vida loca" posicionara a Ricky como uno de los más grandes cantantes del momento. Barbara Walters fue la encargada de cuestionar al artista sobre diferentes aspectos de su vida privada, lo que incluyó la pregunta directa de si Ricky Martin era o no era gay. Ante esta situación, el cantante se sintió muy lastimado, por lo que solo respondió que no sentía la necesidad de aclarar los rumores que circulaban a su alrededor.

Después de 21 años de ese momento y de 10 años de que hiciera pública su orientación sexual, Ricky Martin ha reflexionado al respecto y ha asegurado que, si pudiera volver el tiempo atrás, habría confesado toda la verdad en esa entrevista. La experiencia de contar quién era realmente fue liberador para el cantante, quien se refirió a esa situación como una de las más increíbles de toda su carrera.

El artista ha logrado consolidar la familia que siempre quiso. Foto: Twitter @omarcruz

