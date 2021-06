Lola Cortés: No creerás lo que dijo sobre las parejas que concursaron en "Las estrellas bailan en Hoy"

Lolita Cortés es una actriz de comedia musical que se posicionó en medio de la polémica gracias a su participación como jueza de "La Academia", un reality show en el que se ganó el ser temida por todos los participantes debido a su sinceridad y a sus fuertes críticas de cada interpretación. Sus comentarios se han viralizado durante los últimos años, convirtiéndola en una de las personalidades más admiradas del medio artístico.

Su trayectoria profesional la ha llevado a pisar grandes escenarios y también ha sido convocada para formar parte de ambiciosos proyectos de televisión como "Bailando por un sueño", "Mira Quién Baila" y "Las estrellas bailan en Hoy", un reality show transmitido en el programa Hoy, en donde algunas de las figuras más conocidas del espectáculo participan con sus mejores pasos de baile.

Las controversiales críticas de Lolita se han viralizado. Foto: Twitter @JosManu31

La Juez de Hierro

En esta sección del matutino, Lolita Cortés fue apodada "la Juez de Hierro" debido a su exigencia y sus expectativas respecto al desempeño de todas las celebridades que forman parte del concurso. Debido a las controversias que ha desatado su opinión, Lolita Cortés decidió hablar con la revista TVyNovelas y contar un poco de su experiencia antes de saber cuáles eran las parejas retadoras y el repechaje que permanecería en la competencia.

De acuerdo con ella, ninguno de los concursantes maneja la técnica adecuada y ni siquiera se encuentra cerca del nivel que ya manejan aquellas parejas que han permanecido desde el primer día. De hecho, comentó que, aunque hay muchas parejas, muy pocas podrían ser consideradas "grandes". Por si fuera poco, además de su falta de talento, Lolita criticó el hecho de que hay muchas personas que no saben quedarse calladas.

Lolita se dijo decepcionada del compromiso de los participantes. Foto: Twitter @programa_hoy

¿Cuál es su opinión?

La actriz no tuvo ningún reparo en afirmar que está harta de que los participantes pongan pretextos y que está cansada de escuchar que no son bailarines profesionales porque, de acuerdo con ella, es evidente. La cantante también dijo que hay personas que "se creen mucho" y hablan de más, pero no demuestran su talento en la pista. Además, aseguró que no basta solo con ensayar, sino que deben comprometerse con el proyecto.

En la entrevista hizo una comparación con su propia carrera y aseguró que, aunque ella pueda cantar en su regadera y le salga precioso, si no trabaja en ello, la audición podría ser un completo desastre. Con la honestidad que la caracteriza, aseguró que los participantes deberían tener la capacidad de demostrar, en un minuto y medio, que son dignos de ocupar ese lugar. Finalmente, dijo que aquellas personas que se quejan de su actitud deben comprender que ella no fue contratada para ser la maestra de nadie, sino la crítica.

Sus duras críticas se han viralizado. Foto: Twitter @programa_hoy

