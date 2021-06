Dramas Coreanos: Conoce las PRIMERAS series de Corea del Sur que todo fan debe ver

¿Cuál fue el primer dorama transmitido en Corea del Sur? El entretenimiento coreano se ha convertido en un fenómeno igual de grande que el K-pop. Estas series forman parte de la Ola Hallyu, un movimiento cultural que llegó a nivel internacional gracias a lo grupos y actores más representativos. Conoce los primeros dramas de la historia.



Lee Min Ho ha sido uno de los idols coreanos más conocidos a nivel mundial gracias a Boys Over Flowers. Pero, ¿sabes cuáles fueron las primeras historias en transmitirse? Si eres nueva en los doramas o una gran fan, estás obligada a ver estos títulos representativos de los K-Dramas.



Algunos puedes verlos en YouTube en audio latino, ya que llegaron a países como México, Chile, Perú, entre otros, gracias a su éxito. También sufrieron muchos cambios en sus géneros, tipo de historias e incluso protagonistas, ya que se habló de personajes reales de Corea del Sur, también se dio paso a la actuación de idols de K-pop.

Los primeros dramas coreanos de la historia

El primer drama coreano de la historia es conocido como "Gukto Manri", transmitido en 1962 a través de la cadena de televisión KBS, inspirado en la era Goryeo de Corea del Sur. El segundo fue "La Madrastra", en 1972 por la empresa MBC. A medida que hubo avances tecnológicos, este tipo de series tuvo un gran crecimientos, estos son los dramas que todo fan debe ver y son los más representativos de la Ola Hallyu.

Amor y Ambición

El drama narra la vida de Park Tae Joon y Tae Soo, dos hermanos que son inteligentes pero diferentes entre sí. En su vida, conocen a la humilde Tae Joon, una chica que vive en su misma ciudad, pero pierde todo cuando su padre muere y les deja sus deudas. La historia se centra en los cambios drásticos que sufre cada uno para salir adelante.

Una Joya en el Palacio

Drama basado en la vida de real de Jang Geum, la primera mujer en convertirse en la médico del Rey. Está ambientado en la época Joseon, donde los hombres dominaban todos los aspectos de la sociedad, por lo que la protagonista es víctima de discriminación y abusos. Sin embargo, logra llegar hasta el palacio y convertirse en el médico de cabecera y cocinera real.

Noticias Relacionadas Nevertheless, un nuevo drama coreano que llegará a Netflix

Sandglass

Drama de mafia y romance adulto que narra la vida de Tae Soo, un hombre que se convierte en un gángster, su mejor amigo se convierte en un fiscal llamado Woo Suk. Ambos conocerán a la hermosa Hye Rin, la hija del dueño de un casino muy grande. El grupo de amigos se enfrentará a un triángulo amoroso y al peligro de las relaciones prohibidas mientras viven una situación política inestable en Corea del Sur.

Ojos del Amanecer

Drama de romance que narra la vida de Park Dong Joo, quien es obligado a separarse de su primer amor Yoon Soo Wan, una chica ciega. Años después, logra convertirse en un gran cirujano, su exnovia ahora puede ver gracias a un tratamiento y se dedica a ayudar a los demás. ¿Lograrán revivir su amor cuando se reencuentren?

Primeros dramas transmitidos en Latinoamérica

Otoño en mi corazón

Drama familiar que narra la vida de dos hermanos, Yoon Joon Suh y Yoon Eun Suh, que tienen una gran relación, pero sus vidas cambian para mal cuando descubren que uno de ellos fue cambiado al nacer y en realidad no son familia. El shock emocional, obliga a uno de ellos a vivir en estados Unidos, pero años después, se reencuentran y sus sentimientos podrían cambiar. También deberán enfrentarse a la verdadera hermana del protagonista y al triángulo amoroso con uno de sus mejores amigos.

Full House

Drama que narra la vida de Han Ji Eun, una chica que llega a la ciudad después de tomar unas vacaciones, pero descubre que se quedo sin hogar cuando sus amigos venden su casa. Desesperada, recibirá la ayuda de un actor famoso que conoció en el avión, Young Jae. Él le ofrecerá un techo y dinero a cambio de que se haga pasar por su novia, ya que los rumores amorosos están afectando su carrera.

My name is Sam Soon

Drama de romance que narra la vida de Sam Soon, una repostera que descubre la infidelidad de su novio en la misma noche que tropieza con Hyun Jin Hun, un joven heredero de apariencia fría y grosera. Ambos harán un trato cuando él le pida que se haga pasar por su novia falsa para que su madre deje de meterse en su vida, a cambio, le ofrece dinero y trabajo en el hotel de su familia. ¿La relación falsa se hará realidad a medida que se conocen?

Todo sobre Eva

Drama que narra la vida de Jin Sun Mi y Heo Young Mi, dos chicas que crecieron de manera diferente. Sun Mi fue una niña afortunada que sueña con convertirse en la mejor conductora, mientras que Young Mi fue abandonada por su madre y su padre, pero logra salir adelante aunque tiene una actitud malvada y grosera.

Las cosas se complican cuando se enamoran del mismo chico, Woo Jin, la trama gira en torno a sus rivalidades y triángulos amorosos.

Otros títulos clásicos son "Escaleras al Cielo", "Sonata de Invierno", "Boys Over Flowers", "Coffe Prince", entre otros, que se hicieron famosos en la década de los 2000.