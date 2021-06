Danna Paola revive los 90 con look en tonos neones y patines; fans se quedan sin aliento

No cabe duda de que Danna Paola es la reina de las redes sociales, pues con cada publicación que hace enloquece a sus fans. Y esta vez no fue la excepción, pues subió un poco cómo se ve en su nuevo video musical llamado Mía, en el cual se le ve con un look muy colorido y con patines.

Tiene una figura espectacular. Foto: Especial.

Su atuendo consistió en una sudadera, un mini short y patines que tienen luces en la parte de las ruedas, los cuales después cambia por unos tenis blancos. Incluso se pintó mechones de diversos colores en su melena rubia, para acompañar su atuendo que la hizo lucir increíble.

¿De qué va la nueva canción de Danna Paola?

La nueva canción de Danna Paola rápidamente acumuló cientos de miles de vistas en YouTube. Muchos comentaron que tiene un ritmo contagioso, además de que habla sobre el amor propio: “Escucha bien, esta fue la última vez que aguanto una inmadurez, que hoy ves todo lo que tenías y por idiota lo perdías”, se escucha en uno de los versos.

La también modelo expuso que la canción es muy importante para ella porque marca un nuevo inicio en su carrera, ya que la letra la escribió ella y la compuso luego de tener un bloqueo mental en el que no pudo componer tras lanzar su disco K.O en febrero pasado. En su reaparición en Televisa, Danna contó que en su videoclip se narra una historia de una mujer que luego de que un amor le rompió el corazón y de estar devastada en su casa, decide levantarse y salir a bailar porque “solo se vive una vez”.

¿Está metida de lleno en su carrera musical?

Muchos de sus fans en España esperaban que volviera aparecer en la cuarta temporada de Élite, pero ella no quiso, pues consideró que era momento de darle una oportunidad a su música; su decisión rindió frutos, porque la han catalogado como la princesa del pop latino. Ella aseguró que el componer canciones la ha sacado de su zona de confort y la ha llevado a conocer nuevos resquicios de su creatividad, además de sacar todo lo que le ha pasado.

