¡He-Man debería salir del clóset! La petición que los fans hacen para la nueva serie

Usuarios en redes sociales pidieron que He-Man salga del clóset en la nueva serie, pues aseguraron que es necesaria mayor representación LGBT+ en los medios.

La discusión alrededor de la orientación sexual del personaje no es nueva. Existen múltiples videos, imágenes y memes que hacen alusión a este tema. Por ello, varios miembros consideran adecuado que este personaje se convierta en un icono de la comunidad.

Recordemos que hace poco se dio a conocer el trailer de la nueva serie: Masters of the Universe: Revelation. La nueva versión de la famosa serie de los años ochenta será transmitida en Netflix. La animación estará a cargo de Powerhouse Animation Studios. Se espera que la caricatura sea estrenada el 23 de julio. El público en general se muestra entusiasmado por el renacimiento de esta serie. No obstante, la comunidad LGBT ha mostrado mayor interés, sobre todo, por la visibilización de las personas homosexuales.

Después del tráiler de revelación de la nueva serie de He-Man titulada Masters of the Universe: Revelation que trae de vuelta a la clásica saga de los años 80’s, inició la conversación. Esta serie fue comparada con su contraparte She-Ra and the Princesses of Power, la famosa reinterpretación de Noelle Stevenson que fue aplaudida por la crítica y el público.

La nueva versión de He-Man and the Masters of the Universe será distribuida por Netflix y será desarrollada por el equipo de animación Powerhouse Animation Studios, famoso por adaptar el anime de Castlevania. Esto fue celebrado por fans de antaño de la serie que han esperado años a que Adam finalmente salga del clóset en televisión.

¿HE-MAN ÍCONO LGBT?

La nueva serie de He-Man se estrenará el próximo 23 de julio y ya ha generado expectativa entre el público que espera ver más de la representación LGBT en esta serie como la vista en She-Ra and the Princesses of Power. Especialmente, hablando de su protagonista.

Esta expectativa sobre He-Man no esta infundada, el diseño original de la serie de los 80’s tomaba inspiración de la cultura gay BDSM, desde su ropa como héroe o como Adam. Además, Lou Scheimer, el productor de la serie original, ha confesado que quería codificar al protagonista como un príncipe amanerado. En sus propias palabras: ‘El Príncipe Adam es Gay’.

Ahora, esto no es algo viejo o que haya sido oculto por Mattel, la compañía que produjo la serie original y la línea de juguetes de He-Man and the Masters of the Universe. Pues, en el 2016 buscaron lanzar una nueva edición limitada para preparar el relanzamiento de la serie. Sin embargo, acabó lanzada en el año 2018 por la empresa Super7.

Super7 lanzó esta figura de edición limitada que buscaba replicar uno de los memes del internet que celebraba la homosexualidad de Adam Y, sí. Fue un producto oficial de He-Man and the Masters of the Universe autorizado por Mattel.

