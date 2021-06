¿Elisa Beristain trabajó en un table dance? Esto dice la conductora

El pleito entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante se está saliendo de control y ya están generando daños colaterales pues una de las más afectadas, hasta el momento, ha sido la querida conductora de Chisme No Like, Elisa Beristain, quien fue señalada por haber trabajado en un table dance, hecho que atenta directamente contra su reputación por lo que las reacciones no se hicieron esperar.

Esta información salió a la luz luego de que el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, saliera a desmentir que habría intentado matar a Alfredo Adame y como una forma de contraatacar quiso revelar que Adame “juega sucio” en contra de sus enemigos y reveló que el ex candidato a una diputación federal lo citó para ofrecerle unas fotografías de Elisa Beristain trabajando como bailarina en un table dance, porque según Adame, lo estaban atacando mucho en Chisme No Like’.

Tras la propuesta, el periodista farandulero aseguró a TVNotas que se negó a usar esa información pues además de que no se tiene una relación con la conductora, aseguró que ese tipo de notas no son su estilo por lo que no quiso formar parte de los planes de Adama y de esta manera habrían iniciado su pleito, el cual, se ha intensificado en las últimas semanas tras el fracaso electoral de Adame.

¿Qué dice Elisa Beristain?

Tras este fuerte señalamiento de Gustavo Adolfo Infante, se creó un gran revuelo en redes sociales donde se decenas de internautas generaron muchas especulaciones sobre el tema por lo que en la edición de Chisme No Like del miércoles 16 de junio, la querida conductora lo aclaró todo pues mencionó que sus seguidores le escribieron de manera insistente para que desmintiera las acusaciones de Infante y Adame.

La presentadora fue contundente con sus palabras y mencionó que, cuando alguien hace señalamientos de ese tipo, lo tiene que probar, sin embargo, más que molesta se mostró tranquila, incluso, aprovechó el tema para bromear con su compañero de emisión Javier Ceirani, quien dijo que su equipo llevaba 24 horas llamando a todos los table dance para que confirmaran si Beristain había trabajado en uno de estos centros nocturnos.

Posteriormente, la conductora de 48 años, siguió tomándose el asunto con ligereza y con mucho humor reveló que el nombre que utilizaba en su época de ‘teibolera’ era “Elisa, la precisa’ y no dudó en asegurar que el tema la tenía despreocupada y que no pasaba nada.

Para finalizar su mensaje se puso un poco más seria y le explicó a la audiencia que si en algún tiempo se hubiera dedicado a ser bailarina en un table dance no tendría problema en decirlo y recordó que su vida es un libro abierto pues en ocasiones anteriores ya ha hablado sobre sus épocas más difíciles.

“Fui mesera pero no fui teibolera”, aseveró Beristaín y agregó que no le molestan este tipo de señalamientos pues esta polémica la ayuda a permanecer en el ojo público y considera que es promoción para su figura. La conductora asegura que el tema no le roba el sueño. Foto: IG: elisaberistain

