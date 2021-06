YosStop se pronuncia en contra de una red social; ¿Qué pasa con la cuenta de la creadora de contenido?

La creadora de contenido Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, aseguró en un IG Tv en Instagram que la plataforma de videos YouTube la amenaza y quiere quitarle la libertad de expresión.

En las imágenes expresa que “YouTube es de las empresas más terribles y perturbadoras que hay, están prohibiendo la libertad de expresión, dijo y además describió que después de subir un video en el que señalaba a los influences que habían participado en la campaña política del Partido Verde, recibió un correo de la empresa donde le decían que no cumple con las políticas y que no puede crear otro canal.

“Es importante mencionar que desde hace varias semanas yo ya no gano nada de YouTube, no pudo monetizar mis videos porque me tiene castigada y justo días después que me desmonetizaron cambiaron sus políticas en donde dice que habrá más videos en YouTube.

También dio a conocer que tuvo una reunión con las personas de YouTube la cual en la que no le permitieron que estuviera alguien más, pero la creadora grabó par de la llamada.

La influencer dijo que ya está tomando cartas en el asunto y que se está preparando con un equipo legar para actuar en contra de lo que le ha estado pasando durante estos años con esta plataforma.

“Es importante que sepan que me han robado, me han amenazado y están violando mis derechos humanos, así que por favor creadores tengan mucho cuidado, porque si me lo están haciendo a mí, el siguiente eres tú, en cuanto pueda platicarles todo, les prometo que lo voy a hacer”, dijo.

La joven de 30 años dijo que en son muchas las cosas y tipos de amenazas que ha recibido, pero no piensa dejar las cosas así, es por eso que poco a poco dará a conocer en todo lo que ha estado implicada.

GB