Esto es lo que dijo Aries Terrón de 'Loving It', la proteína de Bárbara de Regil

Hace unos días, Bárbara de Regil se hizo tendencia en redes por su proteína 'Loving It', producto que el nutriólogo Aries Terrón calificó como "una mentira". Lo anterior, lo respaldó a través de diversas pruebas en laboratorios, de las cuales te hablaremos a continuación, pues te mostraremos que es lo que en realidad contiene el supuesto suplemento alimenticio de la protagonista de "Rosario Tijeras".

De acuerdo con el también entrenador, primeramente el producto contiene proteína de chícharo y aminoácidos aislados agregados como arginina o glutamina. Esto último, no es nada positivo pues muchas marchas agregan estos sin ningún sentido.

"Esta práctica se conoce como 'AminoSpike' y consiste en agregar aminoácidos sin sentido para abaratar costos", puntualizó el experto.

Por otra parte, Aries Terrón agrega que, en lugar de hacer esta mala estrategia, se podrían completar otros elementos como la metionina y el triptófano que la proteína de chícharo tiene baja por naturaleza.

Otro punto que resalta el nutriólogo, es que 'Loving It' dice ser el único producto en su tipo con adaptógenos, los cuales no brindan beneficios reales si no contienen la cantidad necesaria. Por otro lado, los análisis avalados por laboratorio arrojaron que el producto de Bárbara de Regil tiene más sodio (mil 067), menos proteína (65) y solo un carbohidrato digerible.

¿Qué más dijo Aries Terrón de 'Loving It' proteína de Bárbara de Regil?

En un segundo análisis, Aries Terrón analizó de nueva cuenta los componentes de la proteína así como su etiquetado, de lo cual concluyó que el producto no cumple con las acreditaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ni la Normativa Oficial Mexicana, ya que está es "un producto milagro y no un suplemento alimenticio".

De igual manera, el nutriólogo concluyó que está también contenía un alto contenido en hierro, motivo por el cual concluyó que es un "producto peligroso" para la ingesta humana.



aick