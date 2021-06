Danna Paola se niega a imitar a Belinda, argumenta que no puede porque está ronca

La cantante Danna Paola anunció el estreno de su nueva canción “Mía” que a partir del 17 de junio estará disponibles en todas las plataformas.

En entrevista para Heraldo Radio en “Me lo dijo Adela” con Adela Micha, la también actriz dijo que está muy feliz, muy emocionada, con muchos nervios y al desborde de las lágrimas de la emoción por el estreno de su nuevo tema musical.

Expresó que todo es un balance en la vida eso fue lo que aprendió en la pandemia y salvó de las cosas buenas, y durante este tiempo he compuesto más canciones de las que he sacado.

Aseguró que todo lo que hace, lo hace con el corazón y con el alma.

Respecto a su frase "Bienvenidos a la nueva yo", señaló que después de corazones rotos y de un proceso duro, tuvo un bloqueo mental y artístiico, lo cual no le permitía componer, y de pronto empezó a salir la canción "Mía", "algo nuevo había surgido en mí y fue un empoderamiento" y se reinventó. Además de llevar más de un año de adaptarnos a la nueva normalidad por la pandemia de Covid-19.

Agregó que quiso retirarse del medio a los 16 años, porque estaba abrumada, pero al hacer una retroalimentación de todo y por la participación de un nuevo proyecto, decidió seguir, componer canciones y volver a la música.

También se dio cuenta que estaba ahi por talento y no por "palancas"; se decía 'sí lo hiciste bien y lo haces bien'. Siempre ha tratado de dar lo mejor posible, siempre hay alguien mejor, siempre se comenten errores, pero que hay que permitirse seguir aprendiendo.

Al pedirle que imitará a Belinda, dijo que estaba ronca y no podía, por lo que Adela y sus acompañantes en tono de broma le reclamaron que por qué con el "Escorpión Dorado", sí y con ellos, no.

“Mía”, la nueva canción de Danna Paola

A través de redes sociales, Danna Paola dio a conocer sobre el su nuevo material titulado “Mía”, que como ya se había mencionado, se lanzará este jueves. Fue así como en su cuenta de Instagram compartió pequeñas grabaciones en las que hace alusión a la Bella Durmiente, apareciendo acostada con los ojos cerrados y portando un vestido verde.

El mensaje que acompañaba la publicación en la red social dice: “Welcome to the new me”, que en español se lee “Bienvenida a la nueva yo”; mientras que, en otra imagen con un fondo color rosa, al centro la palabra “MÍA” con letras blancas y encima la misma palabra, pero de color verde “Grinch”, y escrito con pluma, en la parte superior derecha, se aprecia la frase: “Ya no lloro por nadie”.

Más datos sobre Danna Paola

Danna Paola es una actriz, cantante, compositora y modelo mexicana, nacida el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, que tiene actualmente, 25 años de edad.

Dentro de su carrera artística, ha lanzado cinco álbumes musicales que son los siguientes:

Mi globo azul , en 2001.

, en 2001. Océano , en 2004.

, en 2004. Chiquita pero picosa , en 2005.

, en 2005. Danna Paola , en 2012.

, en 2012. K.O., en 2021.

Ente sus éxitos más conocidos se encuentran Santería, Sodio, No bailes sola, Mala fama, Oye Pablo y muchos otros.

Como muchos saben, Danna tuvo su debut en la telenovela infantil "Rayito de Luz" en el año 2000, junto con Alejandro Speitzer; y su primer protagónico fue en “María Belén”, en 2001.

Actualmente, participó en la serie española “Élite”, que se transmite en la plataforma Netflix; también fue jurado en "La Academia"; y en "Top Star ¿Cuánto vale tu voz?", este año.

