Claudia Martín presume cuerpazo al posar en bikini desde Miami y se olvida de la polémica

La guapa Claudia Martín al parecer decidió olvidarse por unos días de la polémica que hay en torno a su divorcio del productor Andrés Tovar y decidió tomar un descanso y disfrutar de la playa; para lo cual viajó a Miami desde donde posó en las soleadas playas de este paradisíaco destino.

Así lo presumió la actriz en sus redes sociales, en donde compartió una serie de postales en las cuales se le ve tomando el sol y presumiendo su silueta de infarto, así como un perfecto bronceado. A sus 31 años Claudia Martín es considerada una ed las grandes estrellas de la televisión Mexicana, así como poseedora de una belleza especial, en donde destacan sus potentes ojos verdes y su escultural cuerpo.

“Bañito de sol”, escribió la actriz junto a la fotografía, en la cual posa con un bikini floreado mientras descansa sobre un camastro; de fondo el azul intenso del mar. Las reacciones a la publicación han sido numerosas y además de de sus seguidores, algunos famosos y famosas le compartieron mensajes y halagos: “Disfruta al máximo bella”, escribió Mariana Torres; “Perfecta,” “Diosa”, “Cuando Dios decidió crear algo perfecta, tú apareciste en su mente!” Y “Guapa”, han sido solo algunos de los comentarios que fueron compartidos en el cajón de mensajes.

Viaja para olvidarse de la polémica

Tal parece que Claudia Martín decidió dejar México por unos días para olvidarse también de la polémica por la que se encuentra pasando en estos momentos, con su divorcio ya en proceso y los medios cuestionándose qué pasará de ahora en adelante. Hay que recordar que tan solo hace unas semanas la actriz se pronunció respecto a su separación del productor de Sale el Sol, Andrés Tovar.

En un comunicado que difundió en su cuenta de Instagram, Claudia Martín confesó que se encontraba pasando por una muy difícil situación por lo cual no estaba bien, pero agradeció a sus seguidores y fans todo el apoyo que recibió en las últimas semanas: “Primero que nada quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado en estos momentos. Les quiero comunicar que Andrés y yo estamos separados. Estoy viviendo un proceso muy doloroso y por esta razón, me gustaría vivirlo en privado en compañía de mis seres queridos”, compartió la actriz en su post.

“Como mujer, siempre voy a estar a favor de apoyarnos las unas a las otras, por esto les pido respeto hacia mí y hacia las personas que lamentablemente se han visto involucradas en esta situación”, se lee en el texto, en lo que se entendió como una clara referencia a los rumores que se dieron a conocer sobre una presunta infidelidad de su esposo con la cantante y actriz Maite Perroni. Mientras en México esta polémica sigue creciendo, la guapa actriz decidió darse su tiempo para estar sola y disfrutar del tiempo consigo misma.

Noticias Relacionadas Claudia Martín habla por primera vez sobre su separación de Andrés Tovar

En sus historias de Instagram, Claudia Martín compartió con sus fans algunas fotografías de su vuelo a Miami y destacó una postal de hace 20 años, en donde se ve su rostro con tan solo 10 años de edad: “Igualita que hace 20 años,” escribió la actriz; en la imagen destacan sus inmensos ojos verdes y se su melena cubierta con una pañoleta café.

MP