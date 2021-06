Lin-Manuel Miranda se disculpa por falta de representación afrolatina en 'En el barrio'

Con el estreno de la cinta En el barrio, ha surgido en redes sociales una polémica por la falta de representación afrolatina en los personajes. Debido a las críticas, Lin-Manuel Miranda, quien escribió el musical original que inspiró la película, ofreció disculpas y aseguró que mejorará la inclusión de actores con tonos de piel más oscuros.

“Empecé a escribir 'In the Heights' porque no me sentía visto. Y durante los últimos 20 años lo único que quería era que nosotras, TODAS nosotras, nos sintiéramos vistas. Veo la discusión sobre la representación afrolatina en nuestra película este fin de semana y está claro que muchos en nuestra comunidad afrolatina de piel oscura no se sienten lo suficientemente representados dentro de ella, particularmente entre los papeles principales”, escribió el dramaturgo en Twitter.

El mensaje continúa:

El también compositor, actor y productor aseguró que escucha "el dolor y la frustración por el colorismo" y está aprendiendo de todos los comentarios vertidos, los cuales agradeció. "Escuché que sin suficiente representación afrolatina de piel oscura, el trabajo se siente como una extracción de la comunidad que tanto queríamos representar con orgullo y alegría ”,“Al intentar pintar un mosaico de esta comunidad, nos quedamos cortos. Lo siento mucho".

Y concluyé:

“Estoy tratando de mantener un espacio tanto para el orgullo indeleble por la película que hicimos como para ser responsable de nuestras deficiencias. Gracias por sus sinceros comentarios ”, escribió Miranda. "Prometo hacerlo mejor en mis proyectos futuros, y estoy dedicado al aprendizaje y la evolución que todos tenemos que hacer para asegurarnos de que estamos honrando a nuestra diversa y vibrante comunidad".

¿Qué opinó el elenco y el director?

La discusión que menciona Miranda proviene de un video en The Root, publicado el miércoles, que señala que no hay afrolatinos de piel oscura en los papeles principales de la película. En una entrevista con el director de "In the Heights" Jon M. Chu y las estrellas Leslie Grace, Melissa Barrera y Gregory Diaz IV, la periodista Felice León cuestionó las decisiones de reparto de la película. "¿Qué le diría a la gente que dice que 'In the Heights' privilegia a los latinos de piel clara y de paso blanco?" León preguntó, a lo que Chu respondió: “Yo diría que es una conversación justa. Escuche, no vamos a hacer todo bien en una película. Hicimos nuestro mejor esfuerzo en todos los frentes ". El artículo de Root señala que Miranda no aceptó ser entrevistada por ellos sobre el tema.

Leslie Grace, quien es afrolatina y interpreta a Nina en la película, finalizó la entrevista diciendo: “Creo que esto está rompiendo ese techo de cristal, porque espero ver a mis hermanos y hermanas, que son más oscuros que yo, protagonizar estas películas. . "

nvg