Laganja Estranja, participante de 'RuPaul's Drag Race', se declara mujer trans: "Estoy tan feliz"

Laganja Estranja, participante del programa de competición RuPaul's Drag Race, compartió con sus seguidores que se declara mujer trans. Además, qué mejor momento para hacerlo que en el marco del Mes del Orgullo LGBT+.

"Tengo tantas emociones corriendo por mí en este momento. Me siento tan empoderada que no tengo que esconderme en las sombras mientras hago este viaje. Estoy muy orgullosa de identificarme como TRANS y de estar viviendo mi verdad . Feliz ORGULLO, eres hermosa como eres", escribió en Instagram.

Laganja Estranja, de 32 años, nació en Dallas (Texas) y saltó a la fama en 2014 cuando gracias a su personalidad extravagante quedó en octavo lugar en la temporada 6 de RuPaul's Drag Race, donde más de diez concursantes compiten por obtener el título de la mejor drag queen.

Durante una entrevista con la revista Entertainment Weekly, habló su transición como mujer trans y además, afirmó que seguirá actuando bajo su nombre de drag queen y se identificará como Jay Jackson entre sus seres más cercanos.

La artista y coreógrafa contó que la noticia se la dio a su círculo íntimo de amigos en su cumpleaños en diciembre del año pasado y desde entonces ha estado "cómoda y completamente comprometida" con quien es como mujer trans. Hace una semana que se lo dijo a su familia dijo que fueron "increíblemente comprensivos".

"La gente piensa que cuando eres trans, has querido ser una chica toda tu vida; sí, eso es parcialmente cierto (para mí), pero también es cierto que quise ser hombre para encajar con lo que la sociedad considera normal. Pero, esa no es mi verdad. Traté de ser hombre y no binario. La verdad es que soy una entidad femenina y puedo vivir esta vida", explicó.