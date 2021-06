Jennifer Lopez llora de emoción por este motivo

Jennifer López se ha mostrado muy feliz, no sólo porque ha retomado su relación con el actor Ben Affleck, también porque en su familia ha habido buenas noticias y la cantante ha publicado en sus redes que esto la hace sentir muy alegre.

Además de su relación con el actor que interpretó a Batman, el motivo que ahora hizo llorar a JLo de alegría es su hermana Lynda, quien recientemente cumplió 50 años.

Para demostrar su alegría, la cantante publicó un mensaje en sus redes sociales. "Mi hermanita... te amo... eres y siempre has sido mi mejor amiga... mi cómplice, mi paseo o morir. Quien siempre me ha celebrado en los buenos tiempos y me ha animado en los duros. Eres un ángel brillante y resplandeciente en la Tierra, con un corazón puro y un alma genuinamente hermosa. Te mereces las mejores cosas de la vida y en tu cumpleaños te deseo paz, salud, felicidad, éxito y lo más importante... todo el amor que tu corazón pueda desear. Feliz cumpleaños @lyndalopez08".

Lo anterior como una respuesta a un mensaje que publicó su hermana Lynda, en el que agradece todo lo que ha hecho Jennifer López por ella, además aprovechó para expresar a sus amigos y familia lo bien que la ha pasado.

"Sobre lo de anoche…. Otro viaje alrededor del sol, y ¡qué suerte tengo de pasarlo con las personas que más quiero en el mundo!, no hay suficientes palabras para agradecerle a mi hermana @jlo por una hermosa celebración de cumpleaños, con una hermosa playa y la foto de bebé más grande jamás vista... Agradecida por los amigos, la familia, el amor, todos los hermosos deseos de cumpleaños que todos enviaron hoy... y recuerdos que se quedarán para siempre", publicó en sus redes sociales Lynda.

