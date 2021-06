Claudia Martín: quieren comprar su silencio con millonaria suma para que no hable más de Maite Perroni

Tras darse a conocer la ruptura de la relación entre la actriz Claudia Martín y el productor AndrésTovar, la polémica se incrementa en torno al joven matrimonio luego que una revista de espectáculos de divulgación nacional publicara esta semana una entrevista en donde cita a una fuente cercana al producto de 39 años, la cual reveló que Martín habría recibido la propuesta de recibir una millonaria suma a cambio de evitar hacer declaraciones acerca del tema y en particular, hablar sobre Maite Perroni, conocida ahora como “la tercera en discordia”.

De acuerdo con lo que lo que múltiples medios de espectáculos han difundido desde hace varios días, el fin del matrimonio de dos años que mantenían Claudia y Andrés llegó luego que la actriz descubriera una infidelidad de parte de su esposo, y ha sido Maite Perroni a quien se ha identificado como la tercera en discordia. El tema ha tomado tal alcance que incluso la exintegrante de RBD ya interpuso una demanda contra claudia martín, así lo dio a conocer el domingo pasado la periodista Shanik Berman:

“Perroni salió muy ‘Perroni’, su abogado, Guillermo Pous, dijo que Maite ya demandó civil y económicamente a Claudia Martin porque ella contó que Maite le bajó a su marido (…) Si Maite gana la demanda, Claudia Martin pierde a su marido y sus ahorros y no sólo eso, sino que la bella ojiazul en una entrevista que me dio hace un par de meses me dijo que, por la pandemia, ella y Andrés Tovar, su marido, no pudieron irse de luna de miel y la tenían en standby, pero por lo visto el productor ya se echó la luna de miel con Perroni,” citó Berman en su columna publicada en El Heraldo.

Le ofrecen millonaria suma para que guarde silencio

Shanik Berman también aseguró que Maite Perroni ha decidido demandar por daños y perjuicios a su exmarido, “con el que se casó en forma espiritual y con quien duró siete años, Koko Stambuk, de 44 años: 'Maite, tan mona, guapa, famosa, ¿qué necesidad tiene de conseguirse un marido ajeno habiendo tantos peces en el mar?',” refirió Berman en su columna. Tras el escándalo en torno al tema, hace poco más de una semana Cludia Martín dio públicamente sus primeras declaraciones.

Mediante su cuenta de Instagram, la actriz de 31 años aseguró que confesó que en estos momentos no se encontraba nada bien, pero agradeció a sus seguidores y fans todo el apoyo que ha recibido: “Primero que nada quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado en estos momentos. Les quiero comunicar que Andrés y yo estamos separados. Estoy viviendo un proceso muy doloroso y por esta razón, me gustaría vivirlo en privado en compañía de mis seres queridos”, explicó la actriz en su mensaje.

“Como mujer, siempre voy a estar a favor de apoyarnos las unas a las otras, por esto les pido respeto hacia mí y hacia las personas que lamentablemente se han visto involucradas en esta situación”, continuó Claudia Martín en su mensaje, en clara referencia a los rumores que se dieron a conocer sobre una presunta infidelidad de su esposo con la cantante y actriz Maite Perroni, de 38 años. Martín concluyó su mensaje reconociendo que se encuentra recibiendo asesoría legal ante cualquier proceso que pueda enfrentar más adelante: “Me estaré asesorando con mis abogados para analizar mi situación jurídica y conocer mis derechos”.

Finalmente esta semana la revista TV Notas dio a conocer una entrevista que realizó a una fuente cercana al productor y a la actriz, quien reveló que al parecer Andrés Tovar le habría ofrecido una millonaria suma, un millón de pesos, a su aún esposa para que no diera a conocer detalles de la separación. Además, el testimonio aseguró que la ex RBD se encontraría muy molesta ya que piensa que Claudia Martín se habría aliado con su empareja, Koko Stambuk, para ir tras ella y de esta forma dar fin a su carrera.

