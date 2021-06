Sylvia Pasquel “torea” las críticas que rodean a la Dinastía Pinal

Con 52 años de carrera, 70 de vida y miembro de la “Dinastía Pinal”, una familia que siempre está en el ojo del huracán por su trabajo y escándalos, recientemente más por estos últimos, la actriz Sylvia Pasquel ha aprendido a torear las polémicas para evitar que éstas crezcan, pero sobre todo para que la respeten.

“La mejor manera de sobrellevar los escándalos es toreándolos. Ya soy la mejor toreadora de la República Mexicana -comentó entre risas y luego en un tono más serio continuó-, no dejando que me afecten, ni dando réplica, porque en el momento en que lo haces se desenrolla la cadena, por eso me mantengo al margen, callada, sin opinar de la vida de los demás sea familia o no. Cada quién es responsable de lo que dice y hace y si quiero que me respeten, lo primero que tengo que hacer es no meterme en la vida de los demás”.

Desde pequeña sabía que su vida iba a estar en el escenario ya sea fuera o dentro, por lo que haciendo el recuento de los años, está satisfecha con la carrera que ha formado, con varios éxitos como actriz y productora, pero consciente también de los fracasos con los que se ha enfrentado y que la hacen aprender para seguir adelante.

“Doy gracias todos los días por lo afortunada que soy, pero esto no sólo es porque si, trabajo duro, me he preocupado por ser puntual, profesional, darlo todo en cada personaje, de hacer papeles diferentes, comprometidos y sin chismes, una cosa es que me metan y otra que los genere. Así que no me quejo de mi carrera”, explicó en entrevista.

Y es que mientras el final de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” sigue dando de qué hablar por la forma en la que se mostró a su nieta Michelle Salas, Pasquel se concentra en el relanzamiento del disco homónimo que lanzó en 1980 y que ahora llega a plataformas digitales.

Recientemente participó en una serie de Netflix próxima a estrenarse sobre una familia que vive en la colonia Buenos Aires y tienen un taller mecánico. También participó en el episodio de otro proyecto que llevaría por nombre “24 horas para morir”, llevó su monólogo y obras a streaming y actualmente está en cartelera con la película “El diablo entre las piernas”.

“Trabajo el 70 por ciento del año y sé que siempre habrá papeles de abuelita, pero nunca estoy en casa esperando a que me llamen. Estoy activa, tengo mi proyecto de teatro en casa, mi foro Sylvia Pasquel que espero abrir en julio, no me detengo”, afirmó.

DATOS

El primer sencillo del álbum fue “Se me olvidó que te olvidé”, compuesto por Lolita de la Colina.

También se pudo escuchar el tema “Por mi orgullo”, compuesto por José Alfredo Jiménez.

Su hija Stephanie Salas fue quien la convenció de reeditar el disco, ahora bajo el sello Casete.

“El diablo entre las piernas” fue dirigida por Arturo Ripstein y escrita por Paz Alicia Garciadiego.

NÚMEROS

1962 comenzó su carrera como extra en la cinta “El ángel exterminador”.

1980 antagoniza la telenovela “Al rojo vivo”.

1970 nació su hija Stephanie Salas, fruto de su matrimonio con Micky Salas.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

dza