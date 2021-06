¿Qué pasó el 13 de junio? Nació el actor Chris Evans; datos que no sabías de él

Un día como hoy, pero de 1981 nació Christopher Robert Evans, conocido simplemente como Chris Evans, es un actor, actor de voz, director y productor estadounidense. Criado en el pueblo de Sudbury, Evans mostró interés a temprana edad por la actuación y luego de terminar la secundaria, se mudó a Nueva York para estudiar teatro. Hoy, en su cumpleaños 40 te contaremos algunos secretos de él.

Chris Evans se ha vuelto una de las estrellas de Hollywood más aclamadas por sus diferentes apariciones en la pantalla chica y el cine; su papel más reconocido es el del Capitán América en diversas cintas de Marvel, pero el actor ha demostrado sus habilidades experimentando en todo tipo de terrenos.

Las curiosidades de Chris que seguro no sabías

¿Por qué decidió ser actor?

La película que lo inspiró a comenzar una carrera en la actuación fue One Flew Over the Cuckoo's Nest, una cinta de 1975 dirigida por Milos Forman. Y se unió al equipo de artes teatrales de su escuela, algo que su hermana mayor ya había hecho previamente.

Ha sido muy talentoso desde joven. Foto: Especial.

Viene de una familia humilde

Su madre es una bailarina de tap y maestra de baile, mientras que su padre trabaja como dentista.

Esta es toda su familia. Foto: Especial.



No era un fanático de los cómics

En su juventud, Chris Evans nunca se interesó en los cómics, pero su carrera en la actuación lo ha llevado a interpretar a diferentes personajes de este tipo de historias, entre ellos, el Capitán América, el villano de Scott Pilgrim contra el mundo y la antorcha humana de Los 4 Fantásticos. Chris rechazó el papel del Capitán América, pero Robert Downey Jr lo hizo cambiar de opinión.

Ahora es un ícono de la cultura de superhéroes. Foto: Especial.

Siempre ha querido ser un artista

Si no hubiera optado por seguir su carrera en la actuación, Chris Evans dice que le hubiera gustado convertirse en un famoso pintor. Además, se considera una persona espiritual, pues ha confesado que a través de la meditación, técnicas como el yoga y también la religión, considera que se ha convertido en una mejor versión de sí mismo.

Sin duda es un artista. Foto: Especial.

Siempre se preocupa por los demás

Siempre que puede su lado más solidario al visitar y donar a asociaciones infantiles que cuidan la salud de los niños, usualmente usa su traje del Capitán América para hacer su visita más emocionante para los pequeños.

Siempre los hace sentir mejor. Foto: Especial.

msb