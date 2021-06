Demi Lovato es comparada en Redes con "El Vitor" tras cambiar radicalmente de look

Uno de los comediantes más reconocidos de México es sin duda, Adrián Uribe, quien además, de sacar alguna sonrisa a los televidentes a través de su personaje "El Vitor", en varios sketchs, programas de concurso y hasta series de televisión mexicana, donde su personaje es el centro del programa, por su florido lenguaje o la manera en que lanza uno que otro piropo.

Cabe mencionar que el personaje de "El Vitor" nació a la par de los personaje que realizaron Consuelo Duval, Lorena de la Garza, Miguel Galván, Reynaldo Rossano, interpretando a "Nacaranda", "Nacasia", "Extremo", y "Nacolás", respectivamente, siendo ellos, algunos de los pioneros del los sketchs de comedia mexicana en México.

Demi de regreso a la popularidad

Por otra parte, muchos conocerán a la cantante estadounidense, Demi Lovato quien ha sido reconocida por melodías como Heart Attack, Give your heart a Break, Stone Cold, Cool for the summer, La La Land, entre otros temas de los cuales han hecho que su carrera musical diera un giro en la industria de la música pop.

Además, Recientemente, Demi Lovato fue el ojo del huracán hace un par de meses, tras declararse del género "no binario" en la que ella preferiría no ser señalado como "él" o "ella", sino en un término que se ha popularizado y corresponde a "Elle", en el que no determina un género en específico.

Comparan a Demi Lovato con "El Vitor"

Ante el cambio radical de look de Demi Lovato, en el que se ha cortado la mayor parte de su melena, y se ha dejado un poco de cabello en la parte de la nuca, los usuarios en redes sociales, la compararon con el icónico personaje que realiza Adrián Uribe, tundiendo en Facebook a la cantante, por su atrevido corte de cabello, el cual, algunos destacaron de "moderno".

Fue así como, a través de una historia de Instagram que compartió la cantante originaria de Albuquerque, Nuevo México, en la que se muestra con una blusa amarilla, pants color negro, y unas botas de estilo industrial

"Qué risa con tus payasadas Demi", "Demi, eres mi heroína", "Excelente Cosplay", entre otros comentarios que la comparaban con el personaje de "El Vitor", fueron algunos de los comentarios que se vieron en las redes sociales por parte de los usuarios, que con gran ingenio trataban de "echarle más leña al fuego" a la cantante.

DRV