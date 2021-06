¡No son horribles! Así son los tatuajes de Tanke Rules; el responsable de borrar a BELINDA del brazo de Lupillo

Lupillo Rivera decidió borrar a Belinda de su vida, y para ello requería eliminar el tatuaje que tenía del rostro de la cantante en su brazo izquierdo; tras tomar la decisión el artista conocido como el “Toro del Corrido” recurrió a uno de sus tatuadores de confianza; Antonio Morales, menor conocido como “Tanke Rules”.

Luego que el cantante de regional mexicano difundiera el proceso en sus redes sociales, éstas se llenaron de memes de los usuarios debido al resultado no fue de su agrado, pues lo que consideraron “horrible”, sin embargo trascendió que no se trato de otro tatuaje para suplir al existente sino de un trabajo conocido como “blackout” (desaparecerlo), cuyo objetivo era precisamente ese, eliminar todo rastro del rostro de la artista pop.

Antonio morales fue entrevistado en el programa Ventaneando para conocer todos los detalles del tatuaje que finalmente presumió Lupillo Rivera en redes y que originó la cascada de memes en donde los internautas se burlaban del resultado final: "Tanke Rules" declaró que Lupillo no quería saber más del tatuaje con el rostro de Belinda, por lo cual le pidió que lo eliminara para siempre.

Lupillo Rivera no quería saber más del tatuaje

“El Toro del Corrido” dio a conocer la noche del pasado jueves el resultado final del diseño y dejó consternados a sus fans, y también a los de Belinda, ya que en su brazo ahora solo destacaba una enorme mancha negra. El cantante declaró que decidió hacerlo para darle su lugar a su prometida, Giselle Soto,

Por ello el experto de la tinta, fue entrevistado para que diera su versión en el programa Ventaneando, en donde declaró que Lupillo decidió rechazar sus sugerencias, pues el tatuador es conocido por realizar diseños muy elaborados y del agrado del público, y con este objetivo los comparte en su cuenta de Instagram. Fue así que Morales aseguró que Lupillo Rivera optó por optar por el manchón negro que ahora presume en su brazo, conocida como “blackout”.

El artista de la tinta destacó que es posible que que en un futuro se pueda hacer algo para enmendar el actual diseño, si así lo desea Lupillo; “Fue una decisión que tomó Lupe. Le había dado algunos consejos de cómo taparlo, pero al final decidió que se borrara por completo, así tal cual. Él quería un blackout, (desaparecerlo), sí, completamente. No quería saber nada más de él”, declaró en la entrevista en línea.

El trabajo de Antonio Morales es reconocido tanto por sus clientes como por los más de 10 mil seguidores con que cuenta en Instagram, red social en donde comparte constantemente fotografías de los trabajos que realiza. "Tanke Rules" declaró que no cobró nada por su trabajo más reciente ya que confió en el alcance que le darían la difusión del mismo.“Me atraía mucho el taparle el tatuaje, no sabía que lo iba a hacer yo, pero seguía el chisme. Pero realmente no le cobré nada, porque sabía que lo que me iba a traer era seguidores, más trabajo, eso iba a ocurrir. Ese es el pago”, confesó en el programa Ventaneando.

MP