Maria Levy se muda con su novio tras ser corrida de la casa de Talina Fernández; esto opina su papá

Luego de darse a conocer que Talina Fernández, abuela de Maria Levy, corriera a su nieta, el padre de la joven reveló que se mudó con su actual novio y que ella se encuentra muy feliz.

Maria transmitió a través de su Instagram sobre el hecho y dijo lo siguiente: “Mi abuela está en su casa, de la cual me corrió. No tengo casa, soy homeless, vivo donde pueda pasar la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé por qué. Tan solo soy una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar. ¿Neta, qué hago de mi vida?”, dijo en aquella ocasión Paula.

José María Fernández, mejor conocido como “El Pirru”, señaló que para él el que su hija esté compartiendo techo con su pareja no es una tragedia, sino todo lo contrario, pues de acuerdo a su percepción, el estar con su novio la ha ayudado a tener un mejor panorama de la vida.

“Paulita está con el novio… está post adolescente, pero está viviendo y disfrutando mucho su vida. Está pensando muy bien a qué se quiere dedicar, yo creo que eso es fundamental, porque tomar decisiones así apresuradas te hace que cambies de carrera o que no estés seguro, entonces se está dando su tiempo para realmente ver qué es lo quiere, y eso me parece importantísimo, en cuanto sepa y esté como más consciente y más segura, seguramente brillará y hará una estupenda carrera o una estupenda vida”, dijo el también ex de Ana Bárbara en entrevista para el programa Ventaneando.

De la misma manera, “El Pirru” se deshizo en halagos para el novio de su hija, afirmando que ahora la joven de 19 años ha descubierto otros aspectos para desarrollarse profesionalmente.

“Lo conozco, es un buen chavo. Para mi lo fundamental es que la quiera, o sea, antes que nada, que la quiera y la respete, si se da esa ecuación yo realmente estoy muy tranquilo… están haciendo muy buen equipo, Paula se está involucrando mucho en la cuestión musical porque él es músico, entonces es otra faceta de su vida que está aprendiendo y que está muy contenta, estoy muy contento por ellos también”, explicó.

