Elizabeth Gutiérrez habla del TRÁGICO ACCIDENTE que vivió su hijo Christopher

Luego de recordar el trágico accidente que sufrió Christopher, Elizabeth Gutiérrez habló sobre como se enteró del accidente de su primogénito.

"Él se quedó a dormir en casa de un amigo. Al día siguiente, en la mañana, le dije que iba por él, pero me pidió un rato más. Y se lo permití. Me llamó a las horas y me dice: 'Mami, I messed up my life (Destruí mi vida). Tengo que ir al hospital", expresó la actriz.