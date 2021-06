Aura Cristina Geithner CONFIESA recibir insinuaciones de mujeres en su OnlyFans; ¿responderá a ellas?

La modelo Aura Cristina Geithner aseguró que su cuenta oficial de OnlyFans ha rendido mucho fruto durante las últimas semanas, lo cual la tiene contenta.

De acuerdo con la colombiana, quien fue entrevistada en el programa de televisión "Sale el Sol", últimamente ha recibido insinuaciones y piropos de cientos de hombres, pero además se han sumado a éstos varias mujeres.

¿Les responderá?

De acuerdo con la también conductora, nunca ha estado en la intimidad con alguna otra mujer; sin embargo, no se cierra a esta posibilidad, debido a que no ve con malos ojos este tipo de experiencia.

No obstante, aseguró que de momento no tiene planes para responder a las invitaciones que hacen otras chicas, aunque no descartó que esto ocurriera.

La hermana de Harry Geithner aseguró gozar mucho de las prácticas íntimas, ya que considera que muchas de ellas son creativas, eróticas y dignas de practicarse.

Agradeció a sus fans, quienes siempre están dándole retroalimentación y además siguen apoyándola económicamente para continuar con esta exploración de su sexualidad.

"¡Me encanta!, no sabes la cantidad de ideas que me dan todos estos chicos, ¡en serio que me encanta!”, dijo.

