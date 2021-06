DC Comics prefiere el streaming: lanzará tres de sus estrenos más esperados en HBO Max

Para todos los fans de DC Comics que titubean sobre asistir nuevamente a las salas de cine, esta noticia les gustará: la editorial norteamericana lanzará tres de sus estrenos más esperados en HBO Max.

Según Los Angeles Times, DC Comics tuvo que ceder a algunas condiciones debido a la pandemia y, como parte del acuerdo entre WarnerMedia y Discovery, algunos estrenos se destinarán al cine y otros no.

La empresa busca marcar tendencia y entrar fuerte a la competencia, por lo que algunos lanzamientos serán exclusivamente del catálogo de HBO Max. Blue Beetle, Static Shock y Batgirl son algunas de las producciones que no se verán en cartelera.

De estos largometrajes aún no se tienen detalles ni fechas de estreno, pero algo se sabe de Blue Beetle: la cinta estará dirigida por Angel Manuel Soto y el guion estara a cargo de Gareth Dunnet-Alcocer. La historia se centrará en Jaime Reyes, el tercer portador de la identidad del escarabajo.

Por otro lado, The Flash, Shazam 2, Black Adam, Aquaman 2, The Batman y The Suicide Squad sí se podrán ver en la gran pantalla.

Linterna verde, otro gran estreno de HBO Max

Finn Wittrock, actor de American Horror Story y Ratched ha sido elegido para un papel protagonista en Linterna Verde, serie de HBO Max.

Hace unas semanas, DC Cómics dio a conocer que Wittrock interpretará a Guy Gardner, uno de los muchos personajes de Green Lantern que aparecerán en el drama de gran presupuesto del productor ejecutivo Greg Berlanti y Warner Bros. TV.

Escrito por Greg Berlanti, Marc Guggenheim y Seth Grahame-Smith, Green Lantern reinventa la propiedad clásica de DC a través de una historia que abarca décadas y galaxias, comenzando en la Tierra en 1941 con el primer Linterna Verde, el agente del FBI secretamente gay Alan Scott.

Wittrock interpretará a Guy Gardner, a quien se describe como una enorme masa de masculinidad y, como se muestra en los cómics de DC, una encarnación del hiperpatriotismo de la década de 1980.

En las últimas décadas, el personaje ha sido retratado en los DC cómics como una parodia de un héroe estadounidense militante y machista.

HBO Max ha ordenado 10 episodios, de una hora cada uno, del nuevo Linterna Verde para la serie, protagonizado por Finn Wittrock.

nvg