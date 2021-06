Next Door Witch J, un nuevo drama coreano sobre el mundo del K-Beauty

El mundo de los dramas coreanos y el K-Beauty se fusionarán para el próximo estreno de "Next Door Witch J", la nueva serie de Viki que se estrenará en junio. Los protagonizas son los actores coreanos Jiyeon y Lee Tae Sun.

Las novedades en doramas para el verano continúan, esta vez con una figura del K-pop. Además, este lanzamiento forma parte de un proyecto para impulsar el desarrollo de contenido creativo de radiodifusión 2020 en Corea del Sur, conformado por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo.

El tema del K-beauty es una de las fórmulas para los dramas, ejemplo de ello es "True Beauty", adaptación del webtoon del mismo nombre. "Next Door Witch J" se estrenará el próximo 14 de junio, constará de 12 episodios y será exclusivo de la plataforma Viki.

Los actores coreanos, Jiyeon del grupo T-ARA y Lee Tae Sun interpretarán a "Seo Je Yi" y "Lee Woo Bin", respectivamente. La trama gira en torno a una influencer de belleza y un director de una empresa de cosméticos. El póster oficial ya fue revelado para presentar a los cuatro personajes principales.



En el teaser, la creadora de contenido de K-Beauty es una famosa experta en belleza, también se muestra un adelanto al triángulo amoroso del drama.

Personajes del drama Next Door Witch J

"Seo Je Yi" es una influencer de K-Beauty que posee su propio canal de contenidos, poco a poco ha ido ganando miles de seguidores y un nombre como experta en belleza. Además, suele dar su opinión sobre productos y cosméticos, llamando la atención de varias empresas.

"Lee Woo Bin" es dueño de su propio negocio, posee inteligencia y sabe cómo dirigir su empresa. Sin embargo, es un hombre con poca suerte para socializar con los demás. Cuando ve las reseñas de "Seo Je Yi" se propone conocerla, pero todos sus intentos fracasan.



Su rival de amores será "Lee Tae Kyung", el director de MCN, una empresa especializada en creación de contenido y que tiene interés en "Seo Je Yi" y busca cómo conquistarla. Finalmente, está Oh Oh Young, otra influencer de K-Beauty con millones de seguidores. Entre los estrenos del mes también está "Nevertheless" en Netflix y protagonizado por Song Kang.

kma