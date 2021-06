Lance Bass de N’Sync y su pareja Michael Turchin serán padres de gemelos

Lance Bass, exintegrante del grupo NSYNC, y su esposo, Michael Turchin, pronto se convertirán en papás. La noticia fue confirmada este martes 1 de junio. A su vez revelaron que la pareja ¡está esperando gemelos! a través de una madre sustituta, que se espera que dé a luz en el próximo mes de noviembre.

Lance, de 34 años y su esposo de 42, contrajeron matrimonio en 2014, y los dos han estado tratando de tener una familia durante aproximadamente varios intentos por cuatro años, sin éxito.

"Cuando buscamos la inseminación artificial y la subrogación, no teníamos idea de cómo era. Casi todos los que conocemos no lo entendieron de inmediato. Eso es normal. Y es genial que tuviéramos a alguien con quien hablar porque siento que algunas parejas pueden sentirse muy solas en esta situación. Pero conocer a otras personas que han pasado por lo mismo es muy importante ", dijo Lance para una entrevista de un medio internacional.

Por su parte, Michael agregó: "Tuvimos nueve donantes de óvulos diferentes, lo cual es muy raro. Incluso llegamos al punto de extraer los óvulos. Algunos no produjeron lo suficiente, otros no eran genéticamente compatibles y preferimos no correr riesgos".

Los dos también revelaron que, anteriormente, otra madre sustituta quedó embarazada de gemelos en el último año, pero sufrió un aborto espontáneo durante el embarazo.

"Esta vez tuvimos que empezar de cero de nuevo. No solo tuvimos que encontrar una nueva donante de óvulos porque descubrimos que había comenzado con lupus, sino que también descubrimos que solo teníamos dos embriones sanos. Por lo general, el número es mucho más alto, así que cuando tuvo el aborto, tuvimos que empezar de nuevo ", dijo Michael.

Sin embargo, para Lance aún hay cierta preocupación del nuevo embarazo: "Debido a lo que hemos pasado los últimos cuatro años, nos hemos esforzado mucho en no dejarnos llevar. Y eso es horrible porque cuando descubres un embarazo, quieres celebrar con tu familia, comienzas a planificar el futuro en tu cabeza, pero estábamos demasiado asustados porque no queríamos volver a pasar por el dolor de perderlos. Solo les dijimos a nuestros amigos y familiares en la novena semana cuando nos sentimos cómodos".

