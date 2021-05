Elon Musk reveló que tiene ASPERGER y estos son otros FAMOSOS con la misma condición

Elon Musk, el millonario empresario y fundador de Tesla, confesó que tiene el Síndrome de Asperger, y esto es lo que sabemos sobre esta condición.

Fue durante su presentación en un programa donde aceptó públicamente que posee este síndrome, que es parte del espectro autista, y que se caracteriza por hacer que las personas tengan dificultades para socializar.

“Estoy haciendo historia esta noche como la primera persona con Asperger en presentar 'Saturday Night Live'. O por lo menos el primero en admitirlo”.

De acuerdo con los CDC, el Asperger suele ser uno de los más comunes, y quienes poseen esta particularidad suelen tener también un desarrollo intelectual igual o mayor al promedio, ya que su cerebro se centra en buscar alternativas a la interacción con otras personas.

Noticias Relacionadas Elon Musk revela que tiene Síndrome de Asperger

Los principales síntomas del Asperger, según los Centros de Control de Enfermedades en EU son:

Tener problemas para comprender los sentimientos de otras personas o para expresar sus propios sentimientos.

Tener dificultades para entender el lenguaje corporal.

Evitar el contacto visual.

Desear estar solos; o querer interactuar, pero no saber cómo hacerlo.

Tener intereses muy específicos, a veces obsesivos.

Hablar solo acerca de ellos mismos y de sus intereses.

Hablar de forma poco usual o con un tono de voz extraño.

Tener dificultad para hacer amigos.

Verse nerviosos en grupos sociales grandes.

Ser torpes o descuidados.

Tener rituales que se niegan a cambiar, como una rutina muy rígida para irse a dormir.

Realizar movimientos repetitivos o extraños.

Tener reacciones sensoriales poco comunes.

Otros famosos con esta característica

Sin embargo, Musk y otras celebridades han demostrado que el autismo no es ningún impedimento para alcanzar el éxito. De hecho, algunos actores famosos y artistas lo tuvieron.

Un ejemplo es sir Anthony Hopkins, quien en 2017 dijo en una entrevista que él tiene una versión moderada de esta condición. Greta Thunberg, la joven activista por el cambio climático incluso afirmó que esta “no es una enfermedad sino un regalo”, ya que gracias a que no hablaba mucho con otras personas pudo concentrarse en sus iniciativas.

En Hollywood, la actriz Daryl Hannah, conocida por su participación en la película “Splash”; escribió en un artículo para el portal Now to Love, que tuvo su propia batalla con este diagnóstico. Por su parte, Dan Aykroyd, uno de los protagonistas de “Cazafantasmas” también sostuvo ante el diario The Guardian que fue diagnosticado de pequeño.

Y en 2013, Romario da Souza, un delantero del club Barcelona, declaró a ABC que Leo Messi también tiene una versión muy ligera de Asperger, pero esto le ayuda a concentrarse en la cancha.