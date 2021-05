Día de las Madres: La historia de "Señora, Señora" y como Denisse de Kalafe apenas gana dinero de ella | VIDEO

La cantante mexicana de origen brasileño Denisse de Kalafe es mundialmente famosa por sus canciones, pero una de las más populares es sin duda “Señora, Señora”, una canción dedicada a las madres y es muy escuchada durante su día especial, el 10 de mayo.

Denisse de Kalafe en la lista de billonarios

Hace algún tiempo, Denisse fue mencionada por la revista Forbes, como una de los billonarios del mundo, pues según en una publicación la cantante goza de una inmensa fortuna gracias a las regalías que le genera “Señora, Señora” cada Día de las Madres.

Sin embargo, en une entrevista para Ventaneando, la famosa reveló que vendió el 50% de la letra de su canción por solamente 2 mil pesos, por lo que solamente recibe la mitad de las ganancias que le genera esta canción al año.

Asimismo, contó que cuando vendió parte de su canción lo hizo porque eso era el dinero justo para pagar su renta y los necesitaba, además, contó que esa canción la hizo inspirada en su madre, cuando le ganó la nostalgia.

A su vez, dijo que los derechos los comparte con la editora Fam, así que está pidiendo que se los regresen ya que quiere hacer la canción un beneficio social.

Se hartó del éxito

Por otro lado, Denisse mencionó que en alguna ocasión pensó en darle su canción a otro famoso para que la grabara, pero lo pensó mejor y no lo hizo.

“Alguna vez me ha hartado, alguna vez dije ya basta voy a dar esa canción a que la graben Los Tigres del Norte, Paquita la del Barrio y después en seguida digo no, ese es un privilegio que la vida me dio y es una canción que yo tengo que estar muy, muy agradecida con los ocho millones de copias”, compartió.

Con información de Forbes y Ventaneando

