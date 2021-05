¡No OCULTES más tus PECAS! Mira esta nueva TENDENCIA de MAQUILLAJE y luce HERMOSA

¿Tienes pecas y no te gustan?, ¿Usas productos para cubrirlas? En esta temporada de días más largos y sol más brillante nuestra piel tiende a transformarse y aparecen pecas o lunares. Estrellas como Megan Markle han marcado tendencia al elegir mostrar sus pecas naturales en lugar de cubrirlas bajo una base.

Así como hay a quienes no les gustan y tratan de ocultarlas, hay a quienes les encanta la tendencia y hasta han tomado el camino extremo de tatuárselas, pero no hay que someterse a ese procedimiento tan drástico para copiar este look si no te salen naturalmente.

Aquellas que no tengan pecas o que prefieran usar una base full coverage que las cubra pueden seguir esta tendencia que tanto le encanta a las famosas con la ayuda de un poco de maquillaje extra.

No hay necesidad de gastar, puedes intentar con lo que ya tienes en casa, puedes lograr el look con un lápiz de cejas en punta, pero para lograr la perfección, los siguientes productos te permitirán recrear pecas más naturales.

Phreckles Kit, de Pseudo Labs, es una alternativa vegana con más opciones de color para pieles diversas. La puedes adquirir en esta dirección pseudolabs.com

The Original Freckle, de Freck Beauty, esta marca fue una de las primeras en lanzar un producto específicamente para crear pecas postizas. Simplemente puntea el producto en tu rostro. La venden en sephora.com