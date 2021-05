El Güero Castro pasó el sexenio de EPN furioso por críticas a Angélica Rivera y sus hijas

José Alberto “El Güero” Castro reveló que estuvo molestó por un tiempo por las críticas que vivieron Angélica Rivera y sus hijas, esto a causa de que la actriz se casó con el expresidente Enrique Peña Nieto.

En una conversación con Jorge “El Burro” Van Rankin para el programa Hoy, confesó que se sintió tranquilo con el matrimonio entre su ex esposa y el entonces mandatario federal, pues sus hijas se veían felices y tranquilas, sin embargo, dijo que le molestaban las críticas hacia su familia.

“Sí me enojaba, hay gente con muy poco criterio, gente que también no se midió en muchas de sus expresiones y de sus formas o de sus ataques, y que creo que no fueron justos. Me controlé la verdad, me aguanté en muchos aspectos, y lo acepté de esa manera”, concluyó.