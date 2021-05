Geraldine Bazán se convierte en "Reina de corazones" y seduce todo Instagram

Geraldine Bazán hizo suspirar a sus fans al vestirse de ‘Reina de corazones’, pues portó una blusa rosa con pequeños corazones estampados por todos lados, la cual combinó con un pantalón rosa mexicano y un corbatín plagado también de pequeños corazones. Sus fans no tardaron en hacerle saber que lucía hermosa con ese outfit y que es de las más guapas de Instagram.

En el pie de la postal, Geraldine Bazán compartió a través de sus historias de Instagram pues contó a sus seguidores que recibió un galardón de “Súper mamás 2021” el cual es promovido por la revista Selecciones. También aprovechó el espacio para mandar una felicitación a todas las madres por el 10 de mayo que está próximo a suceder.

Es una madre ejemplar. Foto: Especial.

Geraldine Bazán no descarta ser mamá de nuevo

Hace unos días, Geraldine Bazán organizó una dinámica para regalar ropa y juguetes de sus hijas, para ello lanzó una mecánica en donde pedía que las madres interesadas en recibir ropa en buen estado mandaran una foto o video de su hija de entre tres y nueve años. Sólo aplicó para gente que vive en la Ciudad de México.

Tras recibir cientos de solicitudes, la actriz decidió organizar un pequeño evento para hacer la entrega, ahí fue abordada por diversos medios de comunicación de espectáculos, quienes le preguntaron cómo se pasaría el Día de las Madres. Ella contestó que ser mamá es algo que se debería festejar los 365 días del año, las 24 horas.

En esa serie de entrevistas, también se le preguntó si desearía tener otro bebé, respondió que aunque en la práctica no es tan sencillo, además de que ella está en un momento de su vida en que los pañales quedaron muy atrás y está feliz así. En la actualidad tiene una hija preadolescente, Elisa Marie Soto, y con Alexa Miranda Soto, de siete años, así que por el momento no piensa en tener más hijos, pero no descartó la posibilidad de que se pudiera volver a dar en el futuro.

msb