¿Quién fue Carlos Thompson, el GUAPO actor que María Félix dejó plantado en el altar por Jorge Negrete?

Muchos conocen la historia de amor entre Jorge Negrete y María Félix, actores de la época de Oro del Cine Mexicano que tuvieron una relación de amor-odio, pero pocos saben que previo a este enlace matrimonial estuvo Carlos Thompson, actor argentino al que "La Doña" dejó plantado en el altar.

La diva del cine mexicano consiguió fama internacional, por ello era requerida para protagonizar películas en diversas partes del mundo. Al terminar un filme en Europa, Félix tomó otro proyecto fuera de su país natal y fue el director Luis César Amadori quien la convenció de encarnar el personaje principal de su cinta "La pasión desnuda" de 1952 rodada en Argentina.

La historia de este melodrama se centra en una mujer que se dedica a vengarse de los hombres tras haber sufrido una decepción amorosa en su juventud. Los personajes principales eran María Félix y Carlos Thompson, quien era reconocido por su atractivo y talento.

¿Quién fue Carlos Thompson?

Juan Carlos Eduardo Mundin Schaffter -nombre real del actor- nació el 7 de junio de 1923 Santa Fe, Argentina y vivió con su familia en la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Corrientes, e incluso se radicaron en los Estados Unidos. Además de actor, también se desempeñó como escritor.

De1930 y 1950, Thompson protagonizó diferentes películas en su país natal, pero después emprendió un viaje Hollywood para convertirse en el galán del momento. Algunas de las películas que protagonizó son: The Flame and the Flesh (1954) con Lana Turner y Pier Angeli, Valley of the Kings (El valle de los reyes, 1954), con Robert Taylor y Eleanor Parker, Magic Fire (1955), en la cual interpretaba a Franz Liszt, acompañado de Yvonne De Carlo, Rita Gam y Valentina Cortese.

Carlos Thompson debutó en Hollywood con mucho éxito. FOTO: ESPECIAL

¿Por qué terminó María Félix con Carlos Thompson?

Aunque María y Thompson tuvieron una corta relación por seis meses, decidieron comprometerse para sellar su amor. Sin embargo, en medio de los planes de matrimonio, Emilio "El Indio" Fernández contactó a la actriz mexicana para que protagonizara su película El rapto junto a Jorge Negrete.

La Doña aseguró a su prometido que regresaría a casarse con él, pero esto no sucedió así. A pocos días de llevarse el enlace matrimonial María Bonita canceló todos los planes bajo el argumento de que lo que sentía por Thompson era atracción física y no un amor verdadero.

Poco tiempo después Félix se casó con Jorge Negrete, con quien tuvo un matrimonio de poco menos de dos años, debido a la muerte de "El Charro Cantor".

