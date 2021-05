Luis Miguel: Por esta razón Mariah Carey quiso huir de su primera cita con el Sol

Durante los tres años que duró su relación, el nombre de Mariah Carey y Luis Miguel llenaron los titulares que buscaban conocer un poco más de su relación. Después del estreno de la segunda temporada de la serie biográfica del Sol en Netflix, las expectativas respecto a cómo se retomará el romance siguen elevándose.

Aunque no todo está en penumbras, pues el tema fue abordado en “The Meaning of Mariah”, el libro autobiográfico de la cantante, donde dedicó cinco páginas a la época en la que estuvo involucrada sentimentalmente con Luis Miguel.

En la publicación editorial lanzada en 2020, Mariah abordó la forma en la que inició el romance y cómo fue formar parte de la vida del mexicano, argumentando que el choque cultural fue una de las principales razones por las que la relación se terminó pues, aunque era un hombre encantador, su personalidad era complicada.

Foto: Twitter @Rominamara

Así fue su primera cita

El capítulo nombrado “El Elvis latino” (The Latin Elvis) inicia con la descripción de su primera cita, cuya sede fue un lujoso restaurante en Aspen. Una de las primeras impresiones de Mariah fue que el Sol tomaba una gran cantidad de alcohol, situación que la incomodó y por la que tuvo que recurrir a la ayuda de su sobrino, quien la ayudó a escaparse de la cita.

Al día siguiente, en uno de los gestos más espléndidos del Sol, Luis Miguel envió a la cantante un collar Bulgari, que fue el primero de los lujos que el intérprete le regaló a la famosa estadounidense como demostración de su afecto.

Mariah Carey describió a Micky como un hombre romántico y extravagante que llenó su relación de sorpresas en busca de aventuras, una de las características que más le atraían de él. Carey fue una de las afortunadas en visitar la mansión que Luis Miguel tenía en Acapulco.

Foto: Twitter @hotpinkbtch

Los detalles de su relación

En el libro, Mariah habla de la casa como si se tratara de un sueño, pues el asombroso inmueble estaba lleno de balcones cuya vista se dirigía a una inmensa piscina cerca de la playa. La vida de Luis Miguel era tan excéntrica que, incluso, tenía flamencos rosas viviendo en su casa.

A la hora de la cena, el intérprete de “La incondicional” se encargaba de que un mariachi estuviera acompañándolos con música mexicana para deleitar a Mariah. Los detalles del Sol no tenían límite. En su libro, Carey cuenta que un día le comentó a Micky que lo único ausente en su mansión era una bañera de hidromasajes. Estas palabras bastaron para que Luis Miguel construyera una bañera con el diseño de un planetario para dársela de regalo en Navidad. Foto: Twitter @hotpinkbtch

Entre los muchos otros detalles que tuvo Luis Miguel, la artista recuerda que una ocasión le llenó un jet de rosas rojas y, sin embargo, la realidad de su relación estaba alejada de lo que podría considerarse perfecto.

Una de las razones por las que terminó la relación fue el choque cultural entre ambos, pues hasta el carácter de sus respectivas amistades era completamente opuesto. La cantante también atribuye la ruptura a una lucha de egos: Aunque Luis Miguel era el Sol dentro del mundo hispano, en Estados Unidos era ella quien se robaba la atención.

