Luis Miguel: Así fue como "El Sol" negó la paternidad de Michelle Salas ante Raúl Velasco

Luis Miguel siempre se ha sido muy reservado con su vida privada y ahora con la publicación de la primera y segunda temporada de su bioserie hemos podido conocer un poco más sobre él y algo que siempre causó mucha expectativa sobre su vida fue la relación con su hija Michelle Salas.

Para nadie es un secreto que “El Sol” negó ser padre de Michelle no una sino en varias ocasiones, hace algunas semanas se recordó la vez que Luis Miguel negó categóricamente ser papá en una entrevista con Verónica Castro.

Ahora usuarios en redes sociales recordaron otra entrevista en donde el intérprete de “Hasta que me olvides” fue más inteligente y solo cambió el tema de su paternidad a Raúl Velasco quien lo cuestionó directamente si era o no papá de la hija de Stephanie Salas.

Cambia el tema

En el video se puede apreciar a Raúl Velasco sentado frente a un Luis Miguel de 24 años y con una larga trayectoria, el presentador cuestiona a “El Sol” sobre su presunta paternidad de Michelle Salas.

Ante esto, el hijo de Marcela Basteri y Luis Rey supo llevar muy bien su respuesta y solo cambió el tema pues dijo: "El comentario no va más allá de lo mismo, volvemos a que yo he sido un personaje que ha lo largo de los años que llevo como artista se han dado distintos comentarios, de hecho como te he dicho, me han matado tres veces...espero ser como un gato".

Ante la respuesta inesperada de Luis Miguel, Velasco insistió en cuestionarlo sobre lo que pensaba de la paternidad y “El Sol” visiblemente incómodo sobre el tema respondió que era una gran responsabilidad.

Además Luis Miguel agregó que debido a que era muy joven él no se sentía preparado para adoptar una responsabilidad tan grande como el ser padre.

