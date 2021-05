Kourtney Kardashian y Travis Barker llegarán al altar, aseguran

Desde febrero de este año, Kourtney Kardashian y Travis Barker confirmaron su relación amorosa, y hasta la fecha, se han declarado su amor eterno y se han dado muestras de amor y romanticismo en todo momento.

Por tanto, fuentes cercanas a la pareja aseguraron que Kourtney y el baterista de la banda Blink-182 ya tienen planes de boda y así, consumar el gran amor que se tienen el uno al otro, debido a que se conocen desde muchos años y tenían una linda amistad.

También informaron que, desde hace algún tiempo, la Kardashian no había estado tan enamorada como lo está de Barker.

Otra de las cosas que reveló fue que los hijos de la estrella televisiva Penelope, Mason y Reign, que tuvo con su expareja Scott Disick, están de acuerdo con la idea de que su madre se casé con Travis, pero todavía falta por concretarse esta unión.

¿Quién es Kourtney Kardashian?

Kourtney Kardashian es una empresaria y estrella de televisión en Estados Unidos, nacida el 18 de abril de 1979, en Los Ángeles, California.

Es famosa por su aparción junto con su familia en el programa televisivo Keeping Up with the Kardashians, Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Khloe Take the Hamptons y Kourtney and Kim Take New York.

Las hermanas Kardashian son muy famosas y populares en redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter), de donde se originan la cantidad más grande de sus ingresos.

¿Quién es Travis Barker?

Travis Barker es el baterista estadounidense, integrante de Blink-182 y The Transplants. Nació el 14 de noviembre de 1975 en Fontana, California.

También ha estado en grupos como The Suicide Machines, Feeble, +44, Box Car Racer, The Aquabats y Expensive Taste.

Barker ha tenido influencias de música punk, metal, hip-hop y jazz.

Estuvo casado con Melissa Kennedy, de 2001 a 2002, y con Shanna Moakler, de 2004 a 2008.

Tiene dos hijos: Landon Asher Baker y Alabama Luella Barker.

atm