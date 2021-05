¡Ganando como siempre! Llaman BRUJA a Belinda y ella responde así de épico: FOTO

Luego de su larga carrera como cantante y actriz, Belinda se ha enfrentado a muchos tipos de críticas, y ha aprendido a enfrentarlas de la mejor forma. Sin embargo, recientemente demostró también su gran sentido del humor luego de que alguien la insultara en redes sociales.

La cantante, quien ha vivido mucho tiempo en México, compartió sus condolencias para todas las familias de las personas que perdieron la vida o resultaron heridas en el accidente del metro de la Ciudad de México.

Belinda simplemente señaló que enviaba su pésame, así como lagunas oraciones, a los afectados. Pero un usuario de Facebook aprovechó la oportunidad para llamarla “Bruja”. Pero, en lugar de ponerse a debatir con esta persona, ella simplemente le respondió con la palabra “Muggle”.

Esto hace referencia a las películas de Harry Potter en las que este término se usa para las personas que no tienen sangre mágica, dejando ver también que es una fan de esta saga. Su respuesta se volvió viral rápidamente, debido a la graciosa actitud que Belinda tomó.

Por otro lado, también escribió otro comentario en su propio post dirigido a todos los que “se arrepienten y borran el comentario”, cuando ella les contesta.

“Que triste es ver que nunca falta la persona negativa en publicaciones llenas de dolor, estamos hablando de gente que murió en un accidente, que está herida, para las personas que tenemos FE son muy importantes las oraciones, que vergüenza que algunos no tengan respeto y no tengan empatía hacia este tipo de situaciones, me da mucha pena ver sus reacciones de "me divierte" o en lugar de aportar algo bueno se ponen a juzgar cualquier cosa, esto NO es divertido y no es solo publicar por publicar”.