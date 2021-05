Chiquis Rivera presume figura de INFARTO y sus fans la critican por, ¿decenas de CIRUGíAS?

Chiquis Rivera, la hija de la famosa Jenni Rivera, ha desatado el ruido en Instagram a causa de su figura que ha cambiado demasiado recientemente; pero sobre todo porque ella misma lo ha presumido y aceptado e incluso hasta presumió una visita al cirujano plástico con quien planea darle más tuneada a su cuerpo.

La mujer cuyo verdadero nombre es Janney Marín Rivera actualmente tiene 35 años, se dedica a ser una celebridad y empresaria cuya base de operaciones está en Estados Unidos.

Los rumores acerca de la lipo de la Chiquis surgieron luego de la publicación de una foto de la hija de Jenni Rivera con el cirujano plástico Víctor Gutiérrez. De inmediato Janney recibió críticas y señalamientos a causa de la imagen; sin embargo Chiquis no tardó en desmentir los rumores y a través de historias de Instagram le calló la boca al mundo.

La verdadera razón por la que Rivera acudió al especialista, es que muy pronto se pondrá nuevamente implantes en los senos.

"No fue porque me hice una lipo, no. Es porque me voy a hacer las bubis y muy pronto. Me había quitado los implantes, ahora me los voy a poner, me voy a arreglar un poquito las bubis porque quiero y porque es mi vida", aclaró sobre su visita al médico. "No se crean todo lo que dice esta gente. No me puedo tomar una foto con nadie".